El Jovellanos descubre la figura de las mujeres que jugaban al fútbol hace un siglo

Una historia desconocida de la guerra, del año 1917, la de las "munitionettes", toma el hilo conductor de la obra "Ladies Football Club", que se podrá ver este sábado en el teatro Jovellanos a partir de las 20.30 horas, bajo la dirección de Sergio Peris-Mencheta. En la misma el público descubrirá la figura de las mujeres que dejaron de fabricar bombas en las industrias en las que trabajaban sus maridos, tras irse a la guerra, para jugar al fútbol, en el equipo que ellos habían dejado desierto.

"Es una pena que tuvieran que dejar de jugar al fútbol al volver sus maridos de la guerra", cuenta Diana Palazón, una de las actrices que integran el reparto de esta obra, en la que también se encuentran Ana Rayo, María Pascual Nur Levi, Alicia González y Carla Hidalgo. "Es un musical, se cuenta de manera muy lúdica, la gente se sorprende mucho", afirma Diana Palazón.

"Las historias de las mujeres no se contaban, así que se trata de poner en su sitio las historias de las mujeres que son importantes y curiosas", reivindica la actriz, que lamenta también que actualmente sea necesario seguir peleando por la igualdad en el día a día y también en el deporte. "A veces me sorprende que estamos en el siglo XXI, y que suena todo muy futurista, pero al final seguimos hablando de la igualdad de las personas. Siempre me quedo con la parte positiva, que ellas abrieron camino", detalla.

Esta incursión en "Ladies Football Club" le ha servido para descubrir este deporte. "Nunca fui futbolera, pero mi hijo sí, se llevó una gran sorpresa y alegría cuando le dije que iba a interpretar este papel, me dijo que él me enseñaría a jugar", sonríe antes de añadir que esta experiencia le permite ahora "ver el fútbol con otros ojos".

Diana Palazón es conocida artísticamente, entre otros papeles, por haber sido componente del reparto de la longeva serie de televisión "Hospital central". "A mí también me sorprendía mucho el éxito, por esa cosa de que la temática de médicos llegase a gustar tanto, es una de las que no fallan, como las de policías", relata. "En mi caso, además, no soy muy de médicos, porque mi padre lo es, porque los hospitales ya los vivo bastante en la realidad. Pero es cierto que ‘Hospital central’ fue un furor, y la gente le cogió un cariño espectacular a los personajes", comenta la actriz. "Ahora por desgracia no triunfaría esta serie, es todo muy rápido, en un fin de semana te puedes ver una entrega en las plataformas. No hay tiempo para reposar nada", concluye.