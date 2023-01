Multitudinaria sentada de enfermeras en Cabueñes por cambios de turnos forzosos

"Si no lo solucionan, dimitiré en marzo y pediré trabajo en Jove". Lo decía esta mañana una de las enfermeras de las alrededor de 200 que se concentraron a las puertas del Hospital de Cabueñes por la actual polémica de los cambios de turnos forzosos a decenas de profesionales que hasta ahora tenían reducción de jornada con unos horarios de trabajo estables. Esas modificaciones, justificadas desde gerencia por la escasez de personal en esta categoría sanitaria, suponen hasta 250 euros de pérdidas económicas al mes, según las afectadas, y varias han anulado por el momento su reducción de jornada ante lo que tilda como una "coacción" por parte de la jefatura. La dirección de Enfermería, por su parte, se comprometió a tratar de revertir estos cambios a partir de marzo.

Las últimas semanas se ha respirado un ambiente más bien tenso en la sanidad regional. Las negociaciones entre sindicatos y el Sespa para pactar las nuevas condiciones laborales –que se restructuran para suprimir la figura de eventuales, los sanitarios que hasta ahora encadenaron contratos anuales– y la reorganización de las plantillas por la actual falta de profesionales está provocando choques entre profesionales y las jefaturas sanitarias. De hecho, las gijonesas abogaron ayer por mantener el anonimato después de que una recogida de firmas en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) provocase que responsables sanitarios llamasen "uno a uno" a los firmantes "para pedirles explicaciones". "La gente está asustada por si hay represalias", lamentan los sindicatos.

La enfermera que encabeza el texto cuenta que lleva trabajando en Cabueñes desde 2015 y que desde hace más de tres años tenía una reducción de jornada para poder cuidar de su hijo pequeño. "Ahora quieren que trabaje más de mañanas y sin turnos de noche, que es lo que mejor se cobra, y para cumplir con los nuevos horarios tendría que llevar a mi hijo a la escuela a las siete de la mañana", lamenta. Otra profesional cuenta una historia similar. "Llevo dos años trabajando en la misma planta con una reducción de jornada para cuidar de mi bebé. Ahora me han dicho que, o dejo la reducción, o me pongo a trabajar de tardes y sin turnos de noche, lo que supone trabajar más días al año pero con menos pluses salariales. A mí eso me hace perder 250 euros", critica, y añade: "A eso hay que sumar que tengo que contratar a alguien para que cuide a mis hijos mientras trabajo, porque los horarios ahora ya no me cuadran para conciliar. Por ahora lo acepto, pero si esto no cambia renunciaré el contrato en marzo".

Un tercera profesional cuenta una historia casi exacta: enfermera en planta que hasta ahora tenía reducción de jornada para poder organizarse con los turnos laborales de su pareja en el cuidado de su hijo. Lo que le han propuesta ahora es lo mismo: más turnos de trabajo en horarios de mañana y de tarde pero sin noches, por lo que no cobrará los pluses de nocturnidad y tendrá que apuntar a su hijo al turno de madrugadores de su colegio, levantándose de madrugada. "A la larga esto es inviable, no se puede aceptar", asegura.

Calculan los sindicatos que hay alrededor de 30 afectadas y aclaran que la sentada de ayer la organizaron ellas mismas, aunque ahora cuentan con el beneplácito del comité de empresa, que está tratando de mediar con la jefatura y han logrado ese compromiso de revisar los cuadrantes a partir de marzo. Aseguran que varias enfermeras ya han renunciado a su reducción de jornada este mes para no perder dinero y que se está estudiando una pelea en los tribunales. A la sentada de ayer acudieron en apoyo de las afectadas decenas de enfermeras del hospital a quien no les afecta la medida y otras muchas de atención primaria por ahora ajenas a la restructuración. Varias reprocharon que, a día de hoy -cuando finalizaban la mayoría de contratos eventuales- no sabían a qué puesto tenían que incorporarse a partir de mañana. Apenas unas horas antes, además, los pensionistas de Comisiones Obreras se manifestaron también a las puertas de Cabueñes para "defender la sanidad pública".