Jove se endulza por la buena salud

Luisi Martínez, cantante de tonada, tiene la costumbre de regalar rosquillas de San Blas de la parroquia gijonesa de Jove a muchos compañeros de profesión. Explica que es un gesto sin fallo posible: para los devotos hacerse con el dulce hará que el santo les proteja la salud durante el año y para los escépticos la receta de estas rosquillas, que no escatiman en mantequilla, les ayudara a suavizar la voz. Así que Martínez, tras tantos años participando como clienta en esta histórica iniciativa de Jove, se alistó este año como colaboradora oficial de la parroquia para embolsar estos dulces, acompaña ahora por su madre, la veterana María Luisa Suárez, y por su hija, la joven Andrea Méndez. "No podemos dejar morir la tradición", defienden. Se hornearon este año más de 500 kilos de rosquillas, pasando de las 40.000 unidades, y buena parte de ellas ya están "adjudicadas" a los vecinos más devotos. La inflación, sin embargo, se ha infiltrado también en la parroquia y ha tenido que modificar precios. Ahora cada bolsa cuesta dos euros, el doble, pero contiene diez rosquillas, cuatro más de lo habitual. "Era la única forma de hacer esto sostenible", reconoce Víctor Pando, veterano colaborador de la parroquia.

En los locales parroquiales del templo de Jove se pusieron a trabajar ayer unos 20 colaboradores para iniciar la tarea de embolsado. "La mayoría llevan años viniendo, así que van a toda velocidad", agradeció el párroco de Jove, Eduardo Zulaiba, que también colabora en la tarea. Hizo solo un breve descanso para bendecir los dulces –acto que aprovechó para pedir rezos por el fin de las guerras "contrarias a la dignidad humana– y para darles una sorpresa a los fieles, porque les llevó un bizcocho para festejar su 61.º cumpleaños, que fue este lunes.

La incorporación de gente como Martínez hace creer a Zulaiba que la tradición de las rosquillas tiene aún recorrido. La historia es conocida. Herminia, ama de llaves de la iglesia hace 70 años, llevó unas rosquillas a los niños de catequesis y ese invierno se saldó con menos amigdalistis e infecciones de garganta de lo que venía siendo habitual. Desde entonces, la parroquia se encomienda a San Blas y sus rosquillas se han vuelto una tradición anual para los vecinos de la zona y, sobre todo, para enfermos por tumores de garganta y laringectomizados.

Rosa María Mediavilla, una de las colaboradoras que embolsaba ayer los dulces –lleva cosa de una década ayudando en esta tarea–, recuerda que con cosa de 18 años ella también tuvo una amigdalitis gravísima y que sus padres la encomendaron a San Blas. "Me contaron que de aquella libré por poco", asegura. María Luis Suárez, de 82 años, ya ni recuerda cuántos lleva colaborando con la parroquia pero sí recuerda que en su juventud había mucho devoción. De ahí que ahora su hija y su nieta se han sumado a una iniciativa que sigue funcionando, aunque este año ha habido que hacer más cuentas de las necesarias. La tradicional bolsa de seis rosquillas a un euro no era viable en un inicio de 2023 de inflación y repunte de precios, también en la mantequilla. "En ese sentido llevamos una mala racha, hace casi un año se nos incendió la sala del calderas y no pasó nada de milagro", se lamenta Pando. Ahora, la bolsa de rosquillas lleva diez unidades y cuesta dos euros, un cambio que para la mayoría de parroquianos no significa gran cosa porque suelen comprar varias bolsas de cada vez.

De hecho, esta confianza en San Blas y sus rosquillas hace que la mayoría de las rosquillas que se sacarán a la venta este año tengan ya dueño. "Se emiten vales para calcular la demanda y para que los que compran siempre no corran riesgo de quedarse sin ellas. Hay realmente una tradición inmensa que es muy bonito de ver", agradece Zulaiba. El reparto se hará principalmente este viernes a partir de las 10.00 horas, aunque habrá guardias durante el fin de semana, de 12.00 a 14.00 horas, para los más rezagados. "Las cantidades las tenemos muy bien medidas y las que no se venden ya nos encargamos de comérnoslas nosotros", se tranquiliza Pando.