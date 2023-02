Pumariega se deja querer para liderar al PP: "Estoy donde el partido me requiera"

"Siempre he dicho que estoy dispuesta y que estoy donde el partido me requiera, donde crean que soy necesaria. Se trata de respetar los procesos que ahora están llevando a cabo. Yo, mi total disposición al partido". Son palabras pronunciadas ayer en un acto en Oviedo por Ángela Pumariega, portavoz y edil del Partido Popular, ante la pregunta de si estaría dispuesta a encabezar la candidatura del PP en Gijón, un proceso que cuenta ahora con el paso adelante de Germán Heredia y con la predisposición del actual presidente local, Pablo González, de liderar el proyecto. La portavoz, aunque eludió manifestar su interés de forma clara, sí incidió en su disposición ante un partido en un momento "interesante". El candidato al Principado, Diego Canga, por su parte, dejó claro que "los tiempos los voy a marcar yo".

Pumariega aseguró que no se han dirigido a ella para pedirle que opte a esa candidatura, pero no se niega a ello: "Estoy dispuesta y a disposición del partido. Ahora ha salido el nombre de Germán (Heredia), que se quiere postular como candidato. Parece interesante la situación que hay ahora, pero por el momento yo sigo de portavoz municipal".

Aseguró la popular, no obstante, que ella no tiene previsto presentar su propia candidatura. También declinó posicionarse entre Germán Heredia o Pablo González. "Ahora cada uno tiene que presentar qué ofrecería al partido y cada uno de nosotros decidir". A juicio de Pumariega, "ambos son muy válidos" y el actual proceso "abre una oportunidad" en el grupo local: "Es una situación diferente a la que teníamos hace unas semanas y me parece interesante de cara al partido".

Mientras Heredia, empresario y expresidente de la Unión de Comerciantes, sigue recabando apoyos para liderar la lista popular en la ciudad, ayer se reunió el comité electoral "para establecer los procesos y criterios de trabajo en las próximas semanas". "Será un proceso participativo en el que todos los afiliados podrán aportar y colaborar", señalaron fuentes del partido, que defiende que el proceso se desarrolle "con neutralidad y discreción". "Somos un gran partido y tenemos cantera más que de sobra para gestionar con éxito esta ciudad. Pongamos los intereses de los gijoneses en el centro de nuestro trabajo", planteó el comité, que ayer tuvo su primera toma de contacto.