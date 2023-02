"Los Ruidos" abren el viernes en Gijón la gira para celebrar sus cuarenta años de vida

En diciembre de 2021 "Los Ruidos" grabaron el disco con el que celebran 40 años de vida. Lo hicieron "a una sola toma, pero el resultado fue cojonudo", como le gusta decir a Juan Martínez, líder de la banda. La pandemia impidió que pudieran festejar y disfrutar de este último trabajo. Ahora, ya con todos los componentes recuperados, tras algún pequeño percance de salud, la banda gijonesa empieza este viernes la gira para conmemorar sus cuatro décadas de vida con un concierto, a partir de las 21.00 horas, en la Sala Tizón de Gijón.

"Parece que fue ayer cuando empezamos, pero los años pasan muy deprisa. Y en mi casa todavía se prolonga mucho más mi carrera musical, porque estuve tocando otros quince años", destaca Juan Martínez.

Sobre este último trabajo, el líder de "Los Ruidos" destaca: "Somos un grupo muy de directo, y después de varios discos de estudio nos tocaba hacer uno de directo". Y añade más detalles: "Es una recopilación de los discos anteriores, condensados en las canciones que nos apetecía tocar en este momento, programamos una selección de hora y media, y aunque no me gustan los grupos tributo, porque considero que así no evoluciona la música, sí que incluimos algunas versiones interesantes, como la de ‘Nací cigarra’".

A lo largo de sus 40 años de trayectoria la banda ha demostrado su habilidad para acoplarse a diferentes registros como el pop, el rock, surf, punk, blues, garage, psicodelia, reggae o flamenco. "A lo largo de nuestra trayectoria vamos pasando por diferentes modas y estilos. Cuando empecé escuchaba la música de los cincuenta y los sesenta, por ejemplo. Ahora hemos asimilado tantos estilos musicales y hemos logrado tener una etiqueta propia, que suena a ‘Los Ruidos’, sea punk, blues o rock", afirma, para añadir finalmente entre risas: "El secreto para durar tantos años es empezar muy joven, mi primera guitarra eléctrica la tuve tras salir en pantalones cortos del colegio".