La Ruta de los Vinos mermará sus terrazas para dejar paso a vehículos de emergencias

Varios locales hosteleros ubicados en las calles más estrechas de la Ruta de los Vinos, uno de los grandes espacios de ocio en Gijón, viven "indignados y preocupados" la rebaja del ancho de las terrazas a la que tendrán que hacer frente "por motivos de accesibilidad" para los vehículos de emergencias, según explica el sector. Hasta el momento, la medida tomada por el Ayuntamiento ha sido notificada a media decena de establecimientos. Un número que podría crecer en los próximos días, temen desde el sector. "Es absurdo. La propia ordenanza exige que las terrazas tienen que ser móviles. Nos supone una pérdida importante de la rentabilidad, además de tener que desechar mobiliario", denuncian algunos de los establecimientos afectados.

Se trata de una decisión que llega motivada por una advertencia de los servicios de emergencia municipales, quienes pusieron de manifiesto al Consistorio de la imposibilidad de acceder con las ambulancias y camiones de bomberos a aquellas calles más estrechas de una de las zonas de ocio con más tirón de la ciudad. Son cuatro vías: Enrique III, la calle Espaciosa, Santa Rosa y la del Buen Suceso. Uno de los principales afectados es El AlVoroto. Curiosamente, su local hace esquina con las tres últimas. "Somos los más perjudicados. Nos quitan diez centímetros de ancho en cada una de las calles aproximadamente. Eso es una parte importante de la capacidad de la terraza", lamenta uno de sus responsables, José Ángel Hermida. El hostelero recuerda que la ordenanza ya obliga "a no tener nada anclado en el suelo", por lo que el velador podría recogerse "en tres minutos de reloj en caso de emergencia". "Claro que la seguridad es lo primero, pero dudo que quitar ese espacio sea la solución. Lo que tiene que estar el sector es concienciado para dejar todo bien recogido cuando se cierra. Toldos, mesas, sillas, mamparas...", zanja Hermida.

De hecho, no solo denuncian la pérdida de aforo, sino también otros daños colaterales que repercuten en sus bolsillos. Por ejemplo, los responsables de El AlVoroto habían encargado un plano para una reordenación de las mesas para la renovación de la licencia para este año, una propuesta que ha sido rechazada y deberán asumir su coste, además del de un segundo plan. Otro perjudicado: La Perla. "Te avisan de golpe, con solo el margen de unos días. ¿Y qué hacemos con el mobiliario que hemos comprado con las medidas que ahora sobrepasan lo estipulado? En nuestro caso, ha sido una inversión importante", esboza su responsable, Alejandro Mazuelas. En su caso, la reducción del velador ha sido fruto de la tramitación de un nuevo expediente. "Pagamos por poder disponer de este espacio y no es un peligro. Ahora dicen que no puedo superar un tercio del ancho de la calle. ¿Y qué pasa con algunas calles en las que el mobiliario urbano está en medio? ¿O el andamiaje de un edificio ruinoso que ocupa más de media calle del Buen Suceso desde hace años?", se pregunta este hostelero que regenta otro local en la calle Buen Suceso, El Tremendo, al que no ha llegado "todavía" notificación alguna. En cambio, otros tres negocios (Gilda, El Calecho y la cafetería del Hotel Santa Rosa) sí que han sido avisados de la reducción de sus terrazas.

Otros cuantos hosteleros de la zona temen que la medida también les afecte. Los responsables de Las Tortillas del Europa están "intranquilos" y temen recibir la notificación en los próximos días, lo que supondría "cambiar todo el mobiliario porque las meses están hechas a medida", desliza uno de sus dueños, Antonio Ampudia. Y remata: "Es un despropósito. Perdería unos diez comensales en terraza. Es muchísimo porque ahora mismo estamos viviendo al límite". Esa valoración la comparte Édgar Menéndez, del restaurante Casa Manuela, otro posible afectado. "Sería un golpe duro. Aquí las terrazas nos dan un gran atractivo. La gente prefiere estar fuera, sobre todo cuando hace bueno".

Al tratarse de una cuestión de seguridad, el Ayuntamiento ha podido tomar esta medida a pesar de que el gobierno local decidió aplazar la renovación de la ordenanza de terrazas para el próximo mandado por, según argumentó la concejal de Urbanismo, Loli Patón, "al denso proceso de tramitación necesario" y conllevar "una de negociación larga" con los agentes implicados.