El Pleno es el órgano en que se fija Podemos-Equo para reivindicar la viabilidad de pedir ahora que se cobre el IBI diferenciado, más conocido como «IBI para ricos» aprobado en 2020 y que nunca llegó a hacerse efectivo. «El Pleno, que es quien tiene la competencia nunca anuló ese IBI diferenciado de 2020; lo único que hubo fue una resolución de Alcaldía instando a no proceder a la liquidación, pero en ningún caso se anuló el tributo», sentenciaba ayer la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero.

Que el Ayuntamiento reclame ahora a los propietarios afectados ese cobro es una de las exigencias de Podemos al gobierno de PSOE e IU para favorecer que salga adelante un presupuesto municipal para este año de 269,3 millones.

Los servicios municipales están analizando la petición de Podemos por si hay margen a hacer una liquidación complementaria. No todos tienen claro que sea factible. La resolución tomada en 2020 ante la situación generada por la pandemia no dejaba en suspenso el cobro del IBI. Marcaba que a los afectados por el incremento del 0,45 al 0,79 del tipo aplicable a inmuebles no residenciales con un valor catastral superior al millón de euros se les cobrara con el tipo general.

Podemos reivindica que sin un acuerdo plenario en contra ese 0,79% se mantiene y que la normativa vigente permite que se pueda liquidar en los cuatro años siguientes. Un derecho de cobro que termina el 31 de diciembre de este año y que hay que reclamar, que es lo que pide la formación de izquierdas al gobierno. Tuero reivindica que con esa propuesta se le da al gobierno «una herramienta para contar con más recursos con los que atender las necesidades de los hogares gijoneses». El cálculo es de unos dos millones. Este compromiso político estaría al margen de las enmiendas formales al presupuesto, cuyo plazo de presentación se cierra esta medianoche.