El conflicto laboral en Emtusa reduce los servicios en las grandes líneas de la red

El conflicto laboral que se vive dentro de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) se traslada a partir de hoy a sus miles de viajeros. Tras ajustes puntuales en los últimos días, la dirección de la empresa ha optado por reordenar sus servicios en base a la decisión mayoritaria de los trabajadores de no hacer más horas extraordinarias. Los más afectados serán los usuarios de las líneas 1 (El Cerillero-Hospital de Cabueñes), 10 (Pumarín-Somió/Hospital de Cabueñes), 12 (El Cerillero-Contrueces) y 15 (Nuevo Roces-Hospital de Cabueñes), las que ahora mismo tienen una frecuencia de paso de doce minutos en la mayor parte de la jornada. Esa frecuencia pasa ahora a ser de quince minutos, aunque la intención de la empresa es incorporar refuerzos en las horas de mayor demanda para intentar que los efectos sean mínimos para los viajeros en cuanto al tiempo de espera en las paradas.

Son, con diferencia, las cuatro líneas que más viajeros mueven. Alrededor de un 60% del total, que el año pasado alcanzó los 15,6 millones en el que, parece, el inicio de la recuperación de la empresa tras el golpe de la crisis del covid. Puede haber también problemas puntuales en otras líneas por falta de personal para que salgan todos los coches del servicio.

La decisión de los trabajadores de no hacer más horas extra está enmarcada dentro del proceso de negociación del nuevo convenio colectivo. La dirección reivindica que su oferta salarial es acorde a la situación económica del momento y desde la representación de los trabajadores se critica que la empresa no se abra ni siquiera a mejoras sociales que les igualarían a otros empleados municipales.

Aunque la falta de acuerdo sobre el convenio no es la única queja verbalizada por el comité de empresa. Ni tampoco la falta de personal que obliga a recurrir a las horas extra. También urgen ampliar y modernizar la flota de vehículos, temen por la viabilidad económica de una empresa que lleva tres duros años por la pandemia y la subida de los combustibles y critican la idoneidad de la formulada reforma integral de la red de líneas.

Alto absentismo

No todos lo ven igual. Desde la empresa se fija el alto nivel de absentismo laboral como elemento sustancial en ese problema de personal. El año pasado la media fue del 11,15%, porcentaje que llegó a superar el 12% entre los conductores en algunos momentos del año. La media en ejercicios anteriores, previos a la pandemia, no solía pasar del 7%. Ahora mismo la plantilla de conductores es de 290 personas a jornada completa. De total de la plantilla, una media de 30 no puede desempeñar sus funciones por situaciones de incapacidad temporal o permisos retribuidos.

Desde 202, la empresa incorporó a su equipo de conductores a 60 personas, 20 el pasado mes de julio. Sesenta es también la cifra que se fijara en una nueva convocatoria de personal cuyas bases se espera poder publicar este mes. Otra cosa es el tiempo que se prolongará el proceso selectivo hasta que se puedan hacer esas contrataciones.

En lo que tiene que ver con la renovación de la flota de autobuses, el plan a corto plazo de Emtusa fía las posibles compras de nuevos vehículos a los fondos europeos de la convocatoria a la que se presentó el Ayuntamiento de Gijón en favor una apuesta por el transporte eléctrico. No hay mucho más margen de maniobra en una empresa que sobrevive gracias a las aportaciones extraordinarias del Ayuntamiento y que, con financiación municipal y estatal, mantiene ahora el precio del viaje general con tarjeta a 38 céntimos.

Fondos europeos son los que han sufragado el estudio del que ha salido el proyecto de reformulación integral de lineas que con dureza han criticado tanto los trabajadores de Emtusa como el movimiento vecinal. Tanto por su resultado final como por no haber contado con ellos en el proceso de elaboración. Emtusa reivindica que es una propuesta abierta a las sugerencias de todos los colectivos.