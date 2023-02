IU busca salvar la candidatura unitaria con un cargo autonómico a Adrián Arias

Salvar la candidatura unitaria se ha convertido en la gran prioridad en Izquierda Unida de Gijón después de que el pasado martes las negociaciones no fructificasen entre la dirección local y el sector liderado por el exlíder de la FAV y actual presidente vecinal de La Camocha, Adrián Arias, que aspiraba a ser el número dos de la lista electoral. Ahora, desde el grupo mayoritario de IU se ha lanzado una nueva oferta para sacar adelante la candidatura unitaria y lograr así que Ana Castaño reconsidere su postura y termine liderando el proyecto. Esta propuesta pasa por ofrecer a los afines de Adrián Arias el tercer puesto de la lista a la Alcaldía y colocar al exlíder de la FAV en un cargo de relevancia en la dirección autonómica de IU.

En el partido mantienen las esperanzas de lograr un entendimiento que evite dilatar más el proceso para designar la candidatura con vistas a los comicios de mayo, pero no ocultan que la situación se ha complicado en las últimas horas. No obstante, los más veteranos insisten en que, si bien no es el mejor escenario posible, ya han pasado por momentos mucho más tensos en la sede de la calle Lastres. No fue posible ayer para este periódico compulsar la opinión del sector afín a Adrián Arias.

Las negociaciones llevan tiempo en marcha, desde que el actual portavoz de IU en el Ayuntamiento, y concejal de Movilidad y Medio Ambiente, Aurelio Martín, revelase que no tenía intención de repetir como candidato en el mes de mayo. Fue entonces cuando todas las miradas apuntaron hacia la exconcejala Ana Castaño, actual coordinadora local del partido. El requisito para dar el paso hacia adelante era que la candidatura fuera por consenso. Pero comenzaron las tensiones cuando la mayoría de la dirección política de IU se opuso frontalmente el pasado miércoles al planteamiento formulado por personas próximas a Ana Castaño, que sugerían dar a Adrián Arias el segundo puesto de la candidatura. Al enquistarse esa opción, Arias optó por renunciar por «madurez y altura de miras», según justificaron sus afines.

Pero el tiempo para este proceso, según el organigrama de Izquierda Unida, se va agotando. En el caso de que se fuera a primarias –algo poco probable– por existir dos opciones para encabezar la lista, el plazo terminaría el próximo martes, día 7, a las 14.00 horas, «para dar un plazo de una semana para la campaña de información y debate en el conjunto de la organización». En cambio, si al final hay una candidatura única el plazo se alarga hasta el jueves 16 de febrero, según explican a este periódico fuentes de la organización.

Para evitar sorpresas, y dada la situación, ya hay ojos en IU que van apuntando en otras direcciones para buscar un candidato alternativo a Ana Castaño y que combine juventud y experiencia. Pero dadas las circunstancias, no solo están las miradas internas pendientes del devenir de los acontecimientos, también en otras formaciones de izquierda están pendientes de la situación en la calle Lastres. Tanto PSOE como Podemos saben que IU será clave para lograr sumar una mayoría que retenga la Alcaldía de Gijón para la izquierda el próximo mes de mayo. No sin conflictos, tanto PSOE como Podemos sí tienen claros sus candidatos.