El PP da de plazo hasta el lunes para enviar propuestas para liderar la lista a la Alcaldía

Con el objetivo de «fomentar la participación de todos los afiliados» desde el comité electoral de PP de Gijón se invitó ayer a toda la militancia a participar en el proceso de la elaboración de la lista electoral con la que concurrir a las próximas elecciones municipales del mes de mayo para dar «ejemplo de democracia interna y de un partido participativo». En la misiva, firmada por la secretaria del comité, Covadonga Hernández, se da de plazo a todos los afiliados hasta el 6 de febrero a las 19.00 horas. Será la fecha límite «para la recepción de candidaturas a encabezar la lista de nuestro partido».

Los populares gijoneses siguen a la espera de conocer el nombre de su cabeza de cartel, un puesto para el que ya se han postulado abiertamente su presidente local, Pablo González, y el expresidente de la Unión de Comerciantes, Germán Heredia. Además, la actual portavoz municipal, Ángela Pumariega, dejó la puerta abierta el pasado lunes al decir que «estoy dispuesta y que estoy donde el partido me requiera, donde crean que soy necesaria».

El comité electoral, compuesto por nueve personas y presidido por el exconcejal Pedro Muñiz, deberá analizar las propuestas para después comenzar a dar forma a la lista electoral que elevarán a la dirección regional de los populares. La decisión que salga desde la sede de la calle Álvarez Garaya, no obstante, no es vinculante, y será el PP de Asturias quien tenga la última palabra. De hecho, el pasado lunes, el propio Diego Canga, candidato popular a la presidencia del Principado, ya dejó claro que «los tiempos los voy a marcar yo», restando importancia a que iniciado el mes de febrero aún no se hubiera designado a la cabeza de cartel para las próximas municipales en Gijón.

Visita a comerciantes

Y mientras la maquinaria electoral sigue funcionando, el presidente local visitó ayer a comerciantes y autónomos de la calle Magnus Blikstad para compartir impresiones después de los datos que sitúan a Asturias como la comunidad que «menos riqueza creó en 2022». «Sólo decirles que queda poco, en mayo esto va a cambiar. Haremos una profunda reforma administrativa y fiscal para simplificarles la vida y rebajarles los costes», pronunció Pablo González, que acudió acompañado de las populares Carmela Llanes e Isabel Núñez.