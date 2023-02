El conflicto por horas extra en Emtusa deja hoy las rutas con quince autobuses menos

Sin incidencias reseñables, más allá de incrementos en los minutos de espera en las paradas de algunas líneas, arrancaba el plan de ajuste a la baja del servicio puesto en marcha por Emtusa ante la falta de conductores, que han dicho no a seguir haciendo horas extraordinarias. Seis fueron los vehículos que ayer no salieron de las cocheras. A esa cifra se sumarán hoy otros nueve. Los viernes no son un día laborable normal ya que la organización del servicio debe sumar las rutas de los búhos nocturnos. Los trabajadores cuentan con el apoyo de la oposición municipal.

La empresa achaca el plante de los conductores a las discrepancias en la negociación del convenio. Desde el comité de empresa se va más allá. Su preocupación se extiende a la viabilidad económica de Emtusa, la falta de personal, la escasez y antigüedad de la flota y la idoneidad de la reforma integral de líneas que se plantea para este año. Aunque ayer hubo consejo de administración de la empresa, el problema no fue motivo de debate. Ni estaba en el orden del día ni se pudo preguntar por ello al ser una sesión extraordinaria. La oposición municipal entiende las quejas de los trabajadores y exige soluciones al gobierno para que el conflicto no vaya a más. "Entiendo el hartazgo de unos trabajadores que cumplieron durante toda la pandemia para que los autobuses salieran a la calle y que están cansados de hacer horas extra", reconoció el edil de Ciudadanos y consejero de Emtusa, Rubén Pérez Carcedo, que pidió al gobierno, "mayor sensibilidad y abrir un diálogo sincero con "unos trabajadores que llevan años advirtiendo de estos problemas". Desde el grupo municipal de Podemos-Equo, su portavoz Laura Tuero, reivindica que "unas condiciones laborales dignas deberían ser prioritarias en cualquier relación laboral, pero más cuando esta relación es con una administración pública, que ha de ser un ejemplo". Tuero recuerda el informe de inspección de trabajo de 2021 que mostró "que algunos trabajadores superaban las 400 horas extras al año, cuando la ley marca un máximo de 80. El asunto de las horas extras debe solucionarse de una vez por todas". Para Pelayo Barcia, concejal de Podemos, "la presentación del estudio de Emtusa que reduce las frecuencias y los servicios ha sido el detonante de una crisis que lleva 4 años gestándose, producto de la falta de inversión en vehículos nuevos, de la falta de negociación colectiva y, también, de las medidas estatales por la pandemia que han puesto en jaque las cuentas de la empresa". Más allá del conflicto ahora en marcha, Barcia tiene la sensación de que "el socialismo en general está creando problemas en empresas públicas del transporte de viajeros para justificar su privatización". Apoyo a los conductores "El gobierno municipal debe resolver los problemas de escasez de personal en Emtusa y también de renovación de su flota. No puede ser que la renovación de la flota de Emtusa esté dependiendo de una financiación con cargo a fondos europeos que, a día de hoy, no sabemos si vamos o no a contar con ella. Eso supone sumir a la empresa en la incertidumbre y, por ello, también a sus trabajadores", explica la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja, quien comparte la preocupación de la plantilla por la situación económica de Emtusa y sus quejas por su falta de participación en el diseño de la reforma de líneas. Eladio de la Concha, líder de Vox, ve en el caso "un ejemplo más de la nefasta gestión del equipo de gobierno de los servicios municipales básicos, en este caso el transporte urbano. Otra vez, son los ciudadanos los que tienen que pagar la imprevisión y la negligencia en Emtusa".