El gobierno local advierte a Ciudadanos que en la negociación presupuestaria no puede haber "líneas rojas"

La portavoz del gobierno local y concejala de Hacienda, Marina Pineda recalcó hoy el interés por intentar alcanzar un acuerdo presupuestario con alguna de las formaciones dispuestas a negociar –que son Podemos-Equo y Ciudadanos– pero sin líneas rojas porque «evidentemente no vamos a llegar a acuerdos con partidos que tienen líneas rojas, pero ya veremos si de verdad son líneas rojas o pueden rebajar las expectativas», señaló.

Tras la presentación de las enmiendas a los presupuestos municipales por los partidos de la oposición, la portavoz del gobierno integrado por PSOE e IU, Pineda también hizo un apunte respecto a la propuesta de Podemos-Equo de incrementar el presupuesto en cerca de 7,4 millones de euros mediante las 49 enmiendas que ha presentado. Pineda señaló al respecto que «hay que ser conscientes, creo que lo somos todos, porque hemos ido desgranando el proyecto presupuestario y hablando de cuál es la situación económica de la ciudad, que no es posible un acuerdo de 7 millones de euros, porque Gijón no se puede permitir actuaciones que incrementen el gasto presupuestario en 7 millones de euros. Pero Podemos ha manifestado que no tiene líneas rojas y, por lo tanto, seguiremos hablando».

La edil de Hacienda también quiso dejar claro que el gobierno local gijonés «pone todo su empeño en conseguir un acuerdo y nuestra expectativa es alcanzar un acuerdo y que Gijón tenga presupuesto, pero las pretensiones tienen que ser realistas, tienen que ser realizables y alcanzables. No podemos negociar con quimeras».

El otro partido con el que se sigue negociando es Ciudadanos, que sí ha puesto tres «líneas rojas» con carácter más político que económico. Por un lado piden paralizar la aprobación del Plan de Movilidad y del Reglamento de Laicidad y por otro también piden paralizar el Plan Especial del Muro y destinar los fondos para contratar la elaboración de ese documento a obras en la zona rural gijonesa. Es respecto a estas peticiones de Ciudadanos a las que Pineda señala que ya se verá si son realmente «lineas rojas». «Las negociaciones siguen abiertas hasta el último minuto con todos los partidos que muestren voluntad de negociar», recalcó. Podemos, por contra, sí reclama la aprobación del Reglamento de Laicidad.

En cuanto al tiempo para cerrar un acuerdo con alguno de los grupos municipales que no se han cerrado en banda a intentarlo, Marina Pineda apunta que «lógicamente a nosotros nos gustaría tener un acuerdo presupuestario mucho antes del último minuto, pero si no lo conseguimos antes, hasta el último día seguiremos negociando».

Recordó que una gran parte de los grupos municipales han manifestado su rechazo total a los presupuestos y no abren la puerta a ninguna vía negociadora, «y hay otros partidos con los que sí seguimos hablando».

Las enmiendas, que se llevarán a comisión el próximo martes, quedarán mermadas en una primera criba respecto a las presentadas por las distintas formaciones de la oposición, tras «un filtrado técnico», dado que algunas no son admisibles por ley.

En ese sentido, explicó que no se admitirán a trámite ni las enmiendas a totalidad, porque legalmente no es posible hacerlas, ni las enmiendas sobre cuestiones que no tienen que ver con los presupuestos con lo cual, «el debate de las enmiendas va a quedar mucho más estrecho de lo que se puede visualizar con las enmiendas presentadas», siendo bastantes menos de las presentadas las que el próximo martes se someterán a votación en la Comisión de Hacienda.