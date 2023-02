La mayoría de IU impulsará una lista si no hay respuesta a su oferta a Adrián Arias

El sector hegemónico en la dirección de Izquierda Unida de Gijón mantendrá mañana sábado una reunión en la que propondrá una candidatura para concurrir a las primarias para las elecciones municipales del próximo mes de mayo, si antes no se cierra un acuerdo con el sector encabezado por el dirigente vecinal Adrián Arias.

Los afines a Arias decidieron el pasado martes mantenerse al margen de la candidatura ante la negativa en redondo del sector mayoritario en la dirección a que el presidente vecinal de La Camocha ocupara el número dos, lo que también hizo que la coordinadora general de IU de Gijón, Ana Castaño, decidiera renunciar a encabezar la candidatura municipal, ya que lo había condicionado a que la lista fuera unitaria.

Pese a ello, ninguno de los sectores de IU que discrepan llegaron a volar completamente los puentes y se ha seguido manteniendo algún contacto. Desde el sector mayoritario en la dirección local de IU se puso sobre la mesa conceder el tercer puesto en la lista municipal al sector de Adrián Arias y, además, un cargo orgánico de relevancia en la dirección autonómica de IU. Algo esto último que desde el entorno de Adrián Arias se asegura que "no tiene peso" de cara a la negociación de Gijón, sino que los dos factores que determinarán que pudieran acceder a integrarse en una lista unitaria es que el sector mayoritario en la dirección proponga "un perfil amable" para encabezarla y que en la misma se integre a la coordinadora general de IU de Gijón, Ana Castaño, aunque ésta haya renunciado a liderarla.

En cuanto a perfil amable, desde este sector se explica que se están refiriendo a "que no sea una persona muy identificada con conflictos anteriores" en IU de Gijón, en los que se produjeron agrios enfrentamientos entre los dos sectores de IU en la ciudad, situación que superada tras la integración de las distintas sensibilidades de IU en la dirección local en noviembre de 2021.

Aún así, el cumplimiento de ambos requisitos no garantiza que el sector liderado por Adrián Arias accediera a integrarse en una candidatura unitaria, sino que sería el primer paso para retomar formalmente las "negociaciones".

Las posiciones en el sector mayoritario en la dirección de IU de Gijón no son monolíticas. De hecho, no fue nadie del sector de Adrián Arias, sino una de las personas de mayor confianza de la coordinadora general, quien puso sobre el tapete que el dirigente vecinal ocupara el segundo puesto en una candidatura unitaria, por detrás de Ana Castaño. Así lo planteó en la reunión de la Coordinadora Local de IU de Gijón –máximo órgano entre asambleas– del miércoles de la semana pasada. Una propuesta que fue rechazada por la mayoría de los miembros de ese órgano de dirección, algunos de los cuales pusieron sobre la mesa la posibilidad de que fueran los militantes y simpatizantes los que decidieran el orden de la candidatura votando en primarias.

Previsiblemente no habrá votaciones, dado que haya una lista unitaria o no, lo que parece claro es que el sector afín a Adrián Arias no va a presentar una candidatura alternativa en las primarias.

Los desencuentros en IU motivaron la reacción en las redes sociales del presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de la zona urbana de Gijón, Manuel Cañete –quien sucedió a Adrián Arias en ese cargo– quien señalo que "no sé qué habrá pensado y pesado en Adrián y los suyos para renunciar a estar en una lista al Ayuntamiento de Gijón, pero seguro que razones muy fuertes para renunciar a hacer política de la buena en su ciudad", calificando de "error enorme" prescindir de él.