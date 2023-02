Rebajar el precio de las plazas del parking de la avenida de Castilla sería ilegal, dice Intervención

La interventora municipal dejó claro ayer en la comisión de Hacienda a los ediles de todos los grupos políticos que sería ilegal rebajar el precio del alquiler de las plazas del aparcamiento de la avenida de Castilla. Una decisión que deja en el aire, por ahora, qué hacer con las plazas vacías tras el fallido proceso que inició el Ayuntamiento para facilitar esos espacios a los residentes del entorno, en un barrio de La Arena con problemas de estacionamiento en superficie. La convocatoria se abrió para alquilar 76 plazas del aparcamiento que llevan años sin uso. Solo se presentaron 18 solicitudes.

La propuesta del Ayuntamiento concretada a finales del año pasado pasó por ofertar esas plazas por 106 euros al mes, gastos de comunidad incluidos, en un contrato por dos años y la posibilidad de prorrogarse otros cinco más. El sistema de puntuación establecido en el pliego de condiciones priorizaba a los residentes del entorno fijando un perímetro alrededor del parking que garantizaba 90 puntos a quien viviese en la zona.

Esos 106 euros de alquiler se fijaron en base a los criterios de legalidad marcados por la Intervención General. Desde la concejalía de Movilidad se había valorado un precio inferior. Y desde esa misma concejalía se volvió a plantear optar por la rebaja de precio de cara a una segunda convocatoria. Visto lo visto, esa opción parece descartada. Ahora toca que se reúnan responsables de las concejalías de Hacienda y Movilidad para valorar otras alternativas.

La concejala popular Ángeles Fernández-Ahúja, quien llevó ayer el asunto a comisión a través de una serie de preguntas, entiende que el equipo de gobierno tiene la obligación de buscar la fórmula para que no se desaprovechen esas plazas. "Hay que darle una vuelta a las condiciones exigidas; en particular, al precio, que a nuestro juicio es demasiado elevado. El principal cometido de un equipo de gobierno es buscar soluciones y, en este caso, desbloquear una situación que existe desde hace años y conseguir solucionar el problema de aparcamiento. No cabe la resignación ni la inacción", sentenció la concejala popular.

Todo ello en el marco del problema de aparcamiento de la zona. "Que en el barrio de La Arena hay un problema para aparcar es evidente. Por ello no es admisible la inacción, el equipo de gobierno no puede quedarse de brazos cruzados ante el problema de aparcamiento en La Arena", argumentó la concejala del Grupo Popular.