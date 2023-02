Tudela Veguín niega beneficio por trabajos en sus canteras para la obra de El Musel

El director general de Tudela Veguín, Julio Peláez González, y su antecesor en el cargo, José Antonio Muñiz Muñiz, negaron ayer en la vista del juicio del supuesto fraude en la obra de ampliación de El Musel, que la cementera se hubiera beneficiado de los 76,7 millones en trabajos que hizo la UTE Dique Torres para poder obtener materiales de su cantera de La Hoya (Perlora) y del desmonte de terrenos colindantes a la factoría, en Peña María.

Peláez señaló que la UTE Dique Torres, que hizo la ampliación, obtuvo 24,7 millones de toneladas de materiales de diverso tipo de los terrenos de Tudela Veguín para la obra. El caso que ahora se enjuicia en la Audiencia Nacional se inició después de que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) hubiera remitido a la Fiscalía un informe donde considera que hubo un supuesto fraude en la obra, entre otras cosas al entender que Dique Torres obtuvo de los cercanos terrenos al Puerto de Tudela Veguín ingentes cantidades de material a coste cero al tiempo que reclamaba sobrecostes por la piedra. La UTE se defiende argumentando que no fue gratuito ese material, sino que hizo trabajos para Tudela Veguín por 76,7 millones de euros, motivos por los que la Fiscalía le reclama 80 millones de euros como beneficiario a título lucrativo.

El letrado de Tudela Veguín fue desgranando ayer en que gastó la UTE esos 76,7 millones de euros y Julio Peláez asegurando que fueron gastos asociados a la obra de El Musel: 46,3 millones de carga y transporte del material a las instalaciones del Puerto que no reportaron "ningún" beneficio a Tudela Veguín; 7,7 millones de euros que le facturó por perforaciones y voladuras subcontratadas a una empresa, dado que la normativa impedía hacerlas a la propia UTE; 7,5 millones por transporte de acopios de arcilla que "todos" se utilizaron en la obra portuaria al igual que el resto de materiales que salieron de La Hoya y de Peña María; 8,4 millones de euros en una planta de machaqueo que la UTE construyó en la cantera para obtener áridos para el hormigón de la obra y que luego "la desmontó y se la llevó" para continuar en otro lugar.

También fueron gastos ligados a la obra de El Musel y no para Tudela Veguín, dijo, los 6,7 millones de euros destinados por un lado a ampliar la pista que usan los vehículos de mantenimiento de la cinta transportadora entre la cantera y la fábrica de cemento para que pudieran transitar los camiones que llevaron millones de toneladas a la obra portuaria y por otro a reponer un depósito de agua de la fábrica, una linea eléctrica y plantación de arbolado que la UTE tenía que desmantelar para extraer el material que había debajo, cedido por Tudela Veguín.

Un acuerdo "global"

Por parte de Tudela Veguín, también intervino quien fuera su director general hasta 2008, José Antonio Muñiz Muñiz, quien se manifestó en la misma linea que su sucesor en el cargo, señalando que Tudela Veguín no hizo exigencias a la UTE Dique Torres, sino que "como le explicamos también a la Autoridad Portuaria, es el principio de indemnidad, si esas obras afectan a una línea eléctrica, a un depósito o a un camino, nosotros pedimos que nos lo dejen como están, no pedimos más", negando que las mismas supusieran ningún beneficio para la cementera, recalcando que "no cobramos nada a la UTE por el material" que extrajo de la cantera de Perecil 1 (La Hoya) y el de la explanación de Peña María.

En cuanto a la negociación de un acuerdo global para la venta de cemento a la UTE y la extracción por parte de esta de materiales de las canteras de Tudela Veguín, ambos directivos señalaron que era un acuerdo comercial "global". Ayer también declararon los dos representantes de Puertos del Estado en la comisión que valoró, junto a otros dos representantes de la Autoridad Portuaria, las ofertas técnicas de la uniones temporales de empresas que se presentaron a la licitación de la obra de ampliación. Ambos, Gonzalo Gómez Barquín, quien fuera jefe del Área de Análisis Técnico de Infraestructuras de Puertos del Estado e Ignacio Grau, exsubdirector de infraestructuras del organismo estatal negaron que la obra estuviera adjudicada de antemano, señalando que la oferta ganadora, la de Dragados, era la mejor técnicamente.

En palabras de Barquín, "no detectamos favoritismo alguno por ninguna oferta, no detectamos que tuvieran ningún proscrito y sí detectamos que tenían indiferencia buena para estudiar las ofertas y además se las habían estudiado", señalando que la obra había salido bien y que no veía que hubiera supuesto un perjuicio económico para el Estado. Barquín también señaló que el proyecto se licitó faltando ensayos, que luego se añadieron con el modificado y añadió que seguía manteniendo dudas "sobre el plazo de la obra, y sobre los precios, también", como expusieron él y otros dos técnicos en un informe al que no atendió la Autoridad Portuaria.

También declararon ayer Lorenzo Quevedo Negrete, responsable de la consultoría Sener, quien firmó el proyecto de la ampliación de El Musel licitado por la Autoridad Portuaria, consideró que la elección de las canteras era responsabilidad del contratista y no acabó de explicar por qué en el anteproyecto de la obra había fijado el plazo de la misma en 84 meses y en el proyecto lo redujo a 48. También el inspector general del Ministerio de Fomento que en 2007 emitió el informe sobre el modificado del proyecto, Alejandro García Campuzano, quien señaló que "el contratista tenía plena libertad para escoger" las canteras, pero consideró que el cambio de canteras fue una causa "sobrevenida".

Dio tiempo a que declaran otros dos testigos. El expresidente del Puerto de Avilés, Raimundo Abando, insistió en que un directivo de Ferrovial le había dicho que la obra de El Musel estaba adjudicada de antemano a Dragados, pese a que este último lo negó cuando fue llamado por la jueza instructora. También declaró el primer ciudadano que presentó una denuncia por los sobrecostes de El Musel, Ramón Javier García Rodríguez, oriundo del Alto de Aboño.