Usuarios habituales del bus, "molestos" con los cambios: "Hay más agobio"

"La gente va a estar mucho más junta y habrá más agobio". Son palabras de Alejandra Naves, usuaria de Emtusa que ayer ya experimentó las consecuencias de la merma en la frecuencia de autobuses, que atañe principalmente a las líneas 1, 10, 12 y 15. "Es perjudicial", aseguró Naves, que lamentó que lo que suscitará la medida de Emtusa será "menos movimiento" de viajeros debido a los cambios que experimentarán sus rutinas. "Es algo que genera malestar", apuntó. Para Mónica Vladut, que trabaja en Cabueñes, la diferencia de tres minutos en la frecuencia de paso en determinadas líneas "se nota". Durante la mañana, vivió en sus carnes los efectos de las modificaciones en los servicios. "Dos personas se marcharon andando porque veían que no llegaba el bus", explicó Vladut, que reflejó su impotencia por una medida que "no depende de nosotros".

Alberto Díaz acostumbra a viajar en las líneas 1 y 10, dos de las damnificadas por el conflicto laboral en Emtusa. "Afecta bastante", confesó Díaz, que considera que esta reordenación en los autobuses hará que menos ciudadanos apuesten por el transporte público, sobre todo teniendo en cuenta que las líneas más perjudicadas "mueven mucha gente". En un tono similar se expresó Pablo Iglesias, que suele desplazarse en los vehículos de la línea 10. "Tiene repercusión en el ámbito laboral", afirmó Iglesias, que indicó que esta reducción en la frecuencia de buses "no es la mejor manera de promover el transporte público". "Tienen que hacerlo atractivo para que la gente llegue a los sitios con la puntualidad debida", subrayó el usuario, que, no obstante, no percibió un aumento destacado en la afluencia de las paradas. "También es probable que muchos no se hayan enterado", admitió.

Por su parte, Sonia García, que coincide en que el lapso de tres minutos que sufrirán algunas líneas en sus autobuses puede ser determinante para "los trabajadores y los usuarios habituales", sentenció que "si siempre está lleno normalmente, ahora es peor". "La gente necesita los horarios que tenía antes", aportó Nieves Díaz, que, eso sí, resta importancia al incremento en las frecuencias. "Estoy acostumbrada a esperar", bromeó la viajera. Como ella, muchos usuarios comenzaron ayer a adaptarse a la nueva realidad que impera en la red municipal.