Ciudadanos fuerza la comparecencia en el Pleno del presidente de Emtusa

"José Luis Fernández no solo debe dar explicaciones por el conflicto de Emtusa. También debe dar disculpas a los trabajadores de la empresa por su actitud y al conjunto de la ciudadanía, que está padeciendo los efectos de su gestión de este conflicto". Ese es el mensaje en relación al edil socialista y presidente de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) del edil de Ciudadanos, y consejero de la empresa, Rubén Pérez Carcedo, tras haber registrado la petición de comparecencia de Fernández ante el Pleno. "Es intolerable que llevemos semanas con un conflicto abierto y no se nos hayan dado explicaciones. Por eso no nos ha quedado otra que forzarle a tener que darlas públicamente en el Pleno del Ayuntamiento", señaló Pérez Carcedo, que calificó de "indecente" la actitud del concejal al entender que busca culpabilizar al personal de los problemas de Emtusa. "Han demostrado tener mucho más compromiso con la empresa que él", remató el edil de la formación naranja.