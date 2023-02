Los institutos ven "aconsejable" hacer revisiones como las de los colegios

La iniciativa del gobierno local de extender las inspecciones en los colegios públicos de Primaria para descartar la existencia de daños estructurales ha abierto un debate entre los directores de los institutos públicos de la ciudad que consideran que, de alguna forma, también sería "aconsejable" hacer revisiones en sus centros para prevenir accidentes como el que sucedió en el Rey Pelayo, al menos en los más antiguos. Asumiendo que los colegios de Primaria son más antiguos y partiendo de la base de que los institutos son competencia de la consejería de Educación no solo en la ciudad sino en el resto de la comunidad (al ser más numerosos que los colegios es más complejo realizar dichas inspecciones), los responsables de los centros en los que se imparten Secundaria y Bachillerato también ponen encima de mesa su problemática. "Toda revisión que se haga siempre es positiva", apuntan.

"Los institutos no son para siempre, también se deberían de revisar", opina Rocío Fernández, del IES Piles, que padece un problema de humedades y goteras en algunas zonas. En este centro ya se han realizado algunas actuaciones en el tejado y están pendientes de más arreglos referidos a las goteras que, según explican, ya están comprometidos por parte del Principado. "Las peticiones que hacemos por mejorar son serias y las direcciones estamos muy pendientes de ellas. Cuando se pide que se arregle algo es porque está mal, no se puede ignorar", insiste Fernández.

Lo mismo considera César González, del IES de Mata Jove donde tienen desde hace tiempo un problema con el sistema contra incendios. "Estamos esperando a que nos instalen un compresor, porque las mangueras no tienen la suficiente presión para llegar al último piso", concreta el responsable del centro de la zona Oeste. "Hay edificios que tienen muchos años, así que sería interesante que se revisaran los que son más antiguos", indica. Una línea similar tiene Begoña Seijo, del IES de Roces, que se asienta sobre un edificio que tiene más de 50 años. "Hay cosas que sería positivo reforzar y sería conveniente que la consejería lo hiciera. Cuando llueve mucho, tenemos problemas de goteras", concreta.

"Un plan de actuaciones sería ideal, porque se delega en nosotros y eso a veces excede nuestras capacidades", apunta Juan Ignacio Martín, director del IES N.º 1, que recientemente tuvo que arreglar su sistema de calefacción. "En general, me gustaría que hubiera un mejor mantenimiento, pero lo que se hace no se está haciendo mal. Al final los recursos que tiene la consejería son limitados y nuestros tiempos y los suyos no suelen ser los mismos", razona.

Raquel Álvarez, por su parte, es la directora del IES Rosario de Acuña, que, como el IES de Roces fue antaño un colegio. "Creo que nosotros ahora mismo no seríamos prioritarios, pero al final todos los edificios que son viejos suelen tener problemas", destaca. "Toda supervisión es para bien, pero habría que ver el alcance. En Asturias hay muchos centros", apunta. "Todas las revisiones son buenas, pero cada dirección debe saber qué es lo que tiene en su centro y en función de ello elevar sus sugerencias", puntualiza Juan Carlos Ayllón, del IES Jovellanos, que fue revisado precisamente el año pasado.