Nuevas Generaciones del Partido Popular criticó ayer la falta de mantenimiento en varios equipamientos deportivos en la ciudad. La organización juvenil centró sus quejas en la pista auxiliar de Moreda, que explican, es la más afectada por las lluvias del último temporal. Reclaman un plan de actuación para poner coto al problema. "No es de recibo que no exista ningún plan ante estas circunstancias. Es labor del gobierno municipal dar soluciones para un correcto transcurso de las actividades en espacios públicos", destacan. Nuevas Generaciones reclama reubicar las actividades en otros pabellones, cosa que, reconocen, es imposible por la saturación en instalaciones deportivas y "por la existencia de idénticos contratiempos" en el Palacio de los Deportes. Denuncian que los 750.000 euros en mantenimiento no se han gestionado bien.