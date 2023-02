Un profe con cantos de poeta

"Soy constante, pero también soy capaz de estar años sin escribir absolutamente nada. Yo no busco escribir, es la escritura la que me busca a mí". Esta es una reflexión publicada en estas páginas hace unos meses, a raíz de la publicación de "Cantos", de Pedro Luis Menéndez Fernández (Gijón, 1958), profesor de Lengua y Literatura en el colegio de la Inmaculada. Una frase que define a la perfección la trayectoria de una persona que siempre destacó en sus comienzos como escritor, allá por la Transición, y que tras varias de décadas sin "parir" una sola estrofa en público, volvió a publicar, de la mano de la novela "Más allá hay dragones", en 2016. Ahora, a escasos meses de su jubilación como docente, este hombre impulsivo, de pronto, con ingenio, inteligente, ameno y, sobre todo, buena persona, acaba de lograr el premio de poesía "José Luis Hidalgo" por "La madriguera", una obra construida antes de la pandemia, pero que parece escrita ahora mismo. No es casual, las enseñanzas y consejos de "Pedrolo" siempre seguirán vigentes, como pueden atestiguar las decenas de antiguos alumnos que en los últimos cursos le elegían siempre como tutor cada año.

Hijo de Pedro Luis, amante de la música y trabajador del Banco Gijón, y de Mónica, una manitas en la costura, este profe apasionado de la montaña y la fotografía, nacido un 2 de mayo, ya tenía un libro entre sus manos desde que gateaba. Fue con los periódicos como comenzó una pasión que impulsó desde bien temprano la literatura infantil de Enid Blyton antes de sumergirse en obras mayores. Tuvo la fortuna de vivir desde niño en una casa repleta de libros y ambientada con la música clásica de fondo mientras jugaba con su hermano. Y todo gracias a la influencia paterna, un pianista autodidacta que llegó incluso a escribir críticas musicales. Cuentan que hacer una mudanza con Pedro Luis es hacer carrera en embalaje y transporte de libros. Desde joven supo que en las letras estaba su futuro. Por esa rama tiró en el bachiller en los jesuitas y se inclinó por el Derecho en su primer contacto con la Universidad. Pronto se dio cuenta de que las togas y las leyes no eran lo suyo y se matriculó en Filología Hispánica. En tres años sacó una carrera de cinco, pero como había que ganarse los garbanzos apostó por la docencia y, tras una primera etapa dando cursos en la Universidad Popular, aterrizó en el colegio en septiembre de 1985. Pero a la Inmaculada llegaba ya con un amplio bagaje cultural y literario muy bien labrado. ¿Ejemplos? Fue cofundador de la histórica colección de poesía AEDA, en 1978, y ya había publicado los poemarios "Horas sobre el río" (1978), "Escritura del sacrificio" (1983), "Pasión en el laberinto" y "Navegación indemne" (1984), "Canto de los sacerdotes de Noega" (1985) y "La conciencia del fuego" (1986). Pedro Luis Menéndez decidió centrarse en la docencia, aunque nunca dejó de escribir porque siempre sintió esa necesidad. Solo de publicar. En la Inmaculada llegó a ser el jefe de estudios, tomando el testigo de Carlos Valdés, otra institución en el centro. Su trayectoria le convirtió en un profesor capaz de hacer amena la sintaxis y muy participativas las clases de literatura con las guías de lectura que ofrecía a sus alumnos. Resultaba comprensivo y también muy franco con aquellos que acumulaban suspensos y se dirigían a repetir curso sin solución de continuidad. "¿Tan bien te lo pasas en este colegio que te quieres quedar otro año más?", le espetó a uno de sus pupilos de segundo de Bachillerato hace ya unos cuantos años. Este curso será el último de Pedro Luis Menéndez por los pasillos de los jesuitas, aunque su hija Marina todavía es alumna. Dicen que sigue en su línea a pesar de que la jubilación está próxima. Vamos, que sigue calzando cuatros a la gente por poner mal aditamentos e implementos sin ningún tipo de reparo. Pero en sus últimos años de docencia el gusanillo por publicar volvió a llevar a las librerías su poesía versicular, cargada de sensibilidad, música y buena métrica. Toca todos los palos, pero por donde mejor respira es por la poesía. De sus obras se desprende (en los últimos años han llegado "Postales desde el balcón", "La vida menguante", "Ciudad varada" y "Cantos", la que dicen es su mejor trabajo) la preocupación por los niños, algo de lo que ni siquiera el propio Pedro Luis era consciente. No puede faltar en ese elenco "La madriguera", la publicación que esta semana se alzó con el premio de poesía "José Luis Hidalgo" que entrega el Ayuntamiento de Torrelavega con carácter bienal y al que se presentaron 455 trabajos de toda España. Estaba en clase cuando le llamaron para anunciarle el galardón. En junio será la última evaluación de Pedro Luis Menéndez en los jesuitas. Disfrutará del tiempo entre fotografías y paseos por la montaña, también con sus amigos de "Prúa" (creación literaria que combina poemas de distintas temáticas y enfoques con ilustraciones hechas a mano) y, a buen seguro, escribiendo de nuevo. Porque algo le quedará por contar. "Creo que todo creador tiene en la cabeza en algún momento cuál será el último poema que va a escribir", reconocía el propio Pedro Luis en este diario. Quizás no se despida nunca del todo.