Tardeos inclusivos con Cruz Roja

Suena la voz de Jota, el vocalista de "Los Planetas", cantando por la megafonía del Bambara, en la calle Marqués de San Esteban, cuando Antonio Valdés, un joven de 32 años usuario del Sanatorio Marítimo, comienza a correr de un lado a otro del local. Está feliz, derrocha alegría. Casi eufórico, se podría decir. Y como él, la otra veintena de chavales que forman parte de un grupo integrador impulsado por Cruz Roja Gijón. El grupo está tutelado por voluntarios que se dedican a sacar a la calle a chavales con diversidad funcional. Los llevan a merendar y luego de tardeo. A bailar toda la tarde y pasárselo de lo lindo entre ellos.

"Si no fuera por esto, la verdad prácticamente no saldría de casa. No tengo nada que hacer hasta el verano, que entonces me voy a trabajar con mis padres a las ferias", dice Tomás Arana, un chico de 22 años que ayer regresó a este grupo en el que ya participó en el pasado. Su vuelta ha puesto muy contento a Javier Raposo, uno de sus mejores amigos. Hacía tiempo que no se veían. Se ve que son colegas de verdad porque no se paran de reír. Y si uno dice otra cosa, el otro le replica burlón, socarronamente, con ese cariño y con esas ganas de tirarle una pulla que solo se tienen cuando la persona que tienes delante te une a ella una profunda amistad. "A mí me gusta venir porque me gusta", dice tautológicamente Cecilia Álvarez, una chica que tiene 30 años y que lleva ya tiempo yendo a estos grupos. Nacho Moreno, otro joven, no anda muy lejos en este pub escuchando con su móvil a Julio Iglesias, su artista favorito. "La verdad que se les ve bien. Les encanta venir", expresa Fátima Amrani, una voluntaria.

El grupo de Cruz Roja lleva quedando muchos años. Los chavales son alumnos del colegio de Educación Especial de Castiello y de la asociación Alarde. Suelen quedar en la plaza de Europa sobre las cinco de la tarde los sábados. Luego van a comer una hamburguesa y luego ya a bailar. Paula Gómez es la coordinadora de este grupo en Cruz Roja. "El objetivo es que puedan socializar con gente de su edad", cuenta. Ayer, ella no pudo estar, pero sí estuvo Satur Ruiz, su madre, que también es voluntaria. "Se lo pasan en grande. Da gusto", dice. Se dan casos que alegran el alma solo de verlos. Carolina Fernández forma parte de este grupo. Necesita silla de ruedas para moverse. Sin embargo, cuando suena la música se levanta y baila como una más. Por cierto, que la canción que sonaba de "Los Planetas" era un "Un buen día". A veces, pocas, todo encaja.