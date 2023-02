Cimadevilla, Fomento y Castiello suman más de la mitad de las denuncias por botellón

Menos restricciones, menos botellones. El balance de denuncias por el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública evidenció un descenso acuciante durante el año pasado de esta práctica entre los jóvenes a raíz del fin de las prohibiciones derivadas de la pandemia. Es más, las intervenciones policiales por este motivo se redujeron notablemente si se compara con los datos de 2019, pocos meses antes de que estallase la pandemia. Las 162 denuncias de la Policía Local detectadas hasta noviembre de 2022 dibujan una estadística empequeñecida si se compara con el cierre de 2019, poco antes de la llegada del covid, cuando se notificaron 464 denuncias. Prácticamente, un tercio menos de casos.

La mayoría de los barrios ven «aliviados» la bajada de casos tras el "boom" por el covid

En cambio, lo que no varía son los lugares donde los jóvenes acuden para hacer botellón. Los que recopilan un mayor número de denuncias vuelven a ser Cimadevilla y Fomento, con 32 y 18 denuncias registradas respectivamente el año pasado. Ambas cumplen dos premisas: son zona de ocio nocturno y, al mismo tiempo, cuentan con sitios apartados donde poder disimuladamente beber en la calle. Más allá del Cerro, uno de los emplazamientos más concurridos para esta práctica, el foco se centra en la calle de la Vicaría, en el cruce con la calle Rosario. "Genera ruidos, suciedad... Incluso más de un vecino barre cristales si sale pronto por la mañana con el coche del garaje", lamenta Sergio Álvarez, presidente de la asociación vecinal Gigia, quien considera que, en el caso del Barrio Alto, no se ha notado un descenso del número de botellones al estar impregnado de locales de ocio nocturno. Un caso particular es el de Bernueces, en la zona rural, que acumula el mayor número de denuncias (49) con motivo del alto número de botellones que atraen las fiestas de Castiello, una celebración cuyas consecuencias lleva años generando malestar en los vecinos de la zona, sobre todo en el Camín de la Cuestona.

La evolución en el resto de barrios, por el contrario, ha sido positiva. No solo lo dicen los líderes vecinales, también las estadísticas. En 2020, primer año del covid, las denuncias se elevaron a 676, cuatro veces más que en el último balance de la Policía Local. El gran ejemplo es Somió, la menos perjudicada el año pasado, con tan solo una denuncia registrada. Es un dato que queda muy lejos de las imágenes de los macrobotellones de 2021, cuando tuvo que reforzarse la presencia policial porque cientos de personas acudían a la parroquia en verano para disfrutar de una noche de fiesta sin restricciones. Fue un problema que se extendió en otras partes de la ciudad. "Salvo algún caso aislado en la zona del mirador, la incidencia ha descendido muchísimo. Ha sido un alivio", celebra la líder vecinal Soledad Lafuente.

Para evitar la proliferación de botellones, la Policía Local realiza vigilancias intensivas en zonas donde la práctica puede ser más conflictiva, principalmente zonas residenciales. De hecho, los vecinos suelen ser conocedores de los puntos donde es más común esta práctica, que suelen estar algo alejados. Por ejemplo, en la zona de El Natahoyo, con catorce denuncias registradas el pasado año, los lugares más frecuentados suelen ser El Arbeyal y el parque de la Atalía. "Con la pandemia hubo un repunte que ahora se ha relajado. Ahora todo está más tranquilo", desliza Álvaro Tuero, presidente de la asociación de vecinos. La tranquilidad también reina en Ceares (12 denuncias), con algún caso con cuentagotas en los Pericones. "Como mucho, vemos algún caso puntual", matiza Pilar Ruiloba, representante de los vecinos de La Cruz. Lo mismo sucede en La Arena (10 denuncias), asegura la líder vecinal Tita Caravera, con algún caso en Isabel la Católica, más en verano, y en Laviada, con 11 denuncias por algún caso puntual, mayoritariamente en las inmediaciones del colegio. La lista la completan la zona centro (6), Contrueces (4) y El Llano (4).