Rosario de Acuña estrena placa en la Colina del Cuervo, pero mantiene "dos errores"

El Ayuntamiento ha sustituido la placa de la Colina del Cuervo de La Providencia en honor de Rosario de Acuña, prestigiosa escritora que pasó sus últimos días en Gijón. Un cambio con el que se ha añadido el verso que faltaba en el soneto "Asturias" que figuraba en el anterior distintivo. Ya aparece "Tupidísimas selvas intrincadas" para completar los catorce versos que lo componen. Sin embargo, el texto mantiene varios errores. Macrino Fernández, especialista en la figura de la escritora, lamenta que en la nueva placa "no parece visualmente un soneto" porque "la división de las estrofas no es la que debiera porque el último verso del primer terceto se une al siguiente, con el que parece formar un cuarteto". Además, señala que "en la firma de la autora se olvidan del ‘de’". "Parece que no termina de lucir con sus mejores galas", remata el experto.

Se trata de la segunda placa que sustituye el Ayuntamiento en los últimos meses. En noviembre ya se cambió la placa que se ubica en la senda del Cervigón, la más cercana a su casa. Esa inscripción conservaba otro error. En ese caso, el fallo estaba en la fecha de nacimiento. Ya luce el año 1850 y no 1851. Estas actuaciones se enmarcan dentro del grupo de trabajo, coordinado por las áreas de Cultura e Igualdad del Ayuntamiento, dentro de las actividades por el centenario de la muerte de Rosario de Acuña, que se cumplirá en mayo del próximo año. Está compuesto por entidades como el Ateneo Obrero, el IES Rosario de Acuña, el Consejo de Asociaciones de Mujeres, la Logia "Rosario de Acuña", Asturias Laica y varias personas expertas.