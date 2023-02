"La Vieja Guardia", lo más nuevo del Carnaval

Son los últimos en llegar, pero de novatos no tienen nada. Esa podría ser la carta de presentación de "La Vieja Guardia", la nueva charanga gijonesa que hace acto de presencia en el carnaval de este año. Y eso de que no tienen nada de novatos se explica porque la mayoría de sus miembros tienen mucha folixa antroxera a sus espaldas. Son cerca de medio centenar y quieren dar que hablar. Con el Rey Pelayo en el escudo, el color azul por la bandera, la fuerza de la percusión que te da una batería, esta charanga tiene un solo mandamiento fundamental. Pasarlo siempre lo mejor posible. Así consta en el primer punto de sus estatutos. Y cómo no lo van a pasar bien entre ellos si la mayoría son amigos y la fuerza de la charanga la aportan las familias. Padres e hijos que llevan en su ADN la magia del Antroxu y que van pasando de generación en generación a ritmo de batucada y de silbato todo lo bueno que representa el carnaval. Lo cuenta Diego González, su líder. "Somos muy cercanos entre nosotros. La mayoría somos familias", explica el responsable de una agrupación que tiene su cuartel general en el Polígono, en el colegio Asturias.

La "Vieja Guardia" surgió en una barra de un bar. Como casi todo lo bueno en la vida, pasó entre amigos. "Los mejores tratos siempre salen de la barra de un bar y este fue el caso", explica Diego González. La idea se puso encima de la mesa y poco a poco comenzó a coger fuelle. "Éramos varios compañeros que habíamos estado en otras charangas. Nos fuimos juntando unos con otros. Al principio fuimos ocho y ahora somos casi cincuenta", relata González, que explica que el nombre de la agrupación es el que siempre tuvieron en mente los promotores por su trayectoria antroxera. Y así, hasta ahora. Llevan tiempo ensayando en el gimnasio del colegio Asturias, en el edificio para Educación Infantil. No es un espacio muy grande, pero cuentan que tienen justo las mismas dimensiones que las tablas del teatro Jovellanos. Algo se notará. Las familias es lo que más prima en "La Vieja Guardia". Una de ellas es la que componen Noé Domínguez y Lorena García, con sus hijas Isabel y Leire. Ellos nunca se han subido al imponente teatro Jovellanos, así que tienen los nervios algo a flor de piel. "Es algo que impone porque nunca lo hemos hecho. Hay algo de nervios, sí, pero lo que queremos es pasarlo lo mejor posible. Tenemos mucha ilusión", cuenta Lorena García. "Lo cierto es que hay muchos casos como el nuestro. Nosotros la conocimos por unos amigos, que nos engañaron un poco", dice, en tono de broma Noé Domínguez. "Hay muchas familias", añade. "A nosotras, lo que más nos gusta es bailar", apostillan, por lo bajini, las pequeñas Isabel y Leire, que tienen mucho ritmo. La ilusión por hacerlo bien flota en el ambiente de cada rincón del colegio Asturias. "La Vieja Guardia" tendrá una batería para marcar el ritmo para la actuación en el teatro Jovellanos. Se les nota ritmo y mucha cercanía entre ellos. Muchos se lanzan chascarrillos, señal de que la amistad es una realidad. Hay bastantes niños pequeños que conforman la agrupación. Algunos de ellos, mientras los mayores se ponen con sus cosas, aprovechan para matar el rato jugando a la pelota en el patio del centro. Aunque ensayan en el colegio Asturias su origen no está en el barrio del Polígono. Como sucede con otras charangas más veteranas, la mayoría de sus miembros son de otros barrios de Gijón. Los hay de La Calzada y de Montevil. Algunos hasta viajan desde Mieres. Saray Barreiro tiene 20 años y mando en plaza en la nueva charanga gijonesa. Es la que se encarga de la música. "Estamos sacando ritmos nuevos, muy chulos y nuevos", explica. Aaron Rodríguez, por su parte, tiene 11 años y se le nota muy avispado. Este chico toca el repenique y dice de él que es un fenómeno. Tiene bastante labia. "Creo que lo vamos a pasar de la mejor manera. Estamos muy bien formados y vamos a por el carnaval", cuenta con una soltura que llama la atención. "La única ilusión que tenemos es disfrutar, que no haya malos rollos", apuntilla, de nuevo, el presidente de la charanga, Diego González. "Eso sí, luego trataremos de ir a todos los carnavales que podamos", detalla el responsable de la charanga. Su emblema es un escudo con el Rey Pelayo en el centro. Tiene su explicación. "Lo hemos hecho a conciencia y tiene su significado. La cosa está en que no hay guardián más viejo en Asturias que Pelayo", explica Diego González. Con todo bien medido, las baquetas bien afiladas y el ritmo ya ensayado, "La Vieja Guardia" tiene ya mucho trabajo adelantado. Van a dar mucho que hablar en este Antroxu. Y lo harán con el mejor buen rollo posible y con un ambiente familiar la mar de sano.