Los impulsores de las protestas contra la ordenanza de movilidad de Gijón: "No tenía ningún sentido"

La lluvia de reacciones dejó ayer más celebraciones y críticas que lamentos por la anulación judicial de la ordenanza de movilidad. Sobre la mesa se expusieron argumentos contra la "falta de consenso" y "la mala gestión" en detrimento de tesis medioambientales. De hecho, la oposición en bloque, a excepción de Podemos-Equo Xixón, fue dura con la gestión administrativa de la norma por parte del gobierno local. Una posición similar a la de los diferentes agentes económicos y sociales de la ciudad.

Ante el silencio adoptado ayer desde el Ayuntamiento, desde la dirección local del PSOE se señaló que prefieren esperar a escuchar las explicaciones del gobierno local antes de pronunciarse. Sí habló la oposición. Desde Ciudadanos, formación que votó a favor de la ordenanza, su portavoz municipal, José Carlos Fernández Sarasola, lamenta que "queda la duda sobre el resto de la ordenanza" más allá de la falta de memoria económica. "Espero que Ana González y Aurelio Martín sean capaces de salir de su sectarismo ideológico, sino una nueva norma difícilmente saldrá adelante", advirtió. El otro partido que dio luz verde a la norma anulada, Podemos Equo-Xixón, realizó una defensa más férrea del documento. "Es un fallo por defectos formales y no contra el medio ambiente y la sostenibilidad. A la derecha le falta valentía para decir que no quieren una ciudad mejor para los gijoneses y se parapetan con triquiñuelas administrativas casi en plena campaña electoral" recriminó su portavoz municipal, Laura Tuero. La visión de Eladio de la Concha, en cambio, es bien diferente. El portavoz municipal de Vox consideró que "el actual gobierno municipal ha vuelto a quedar en evidencia frente a una ciudadanía maltratada por su sectarismo ideológico y harta de medidas extremas que le complican y encarecen su vida diaria".

Fuera de los límites de la política, la tendencia también es crítica. La gerente de la Unión de Comerciantes, Carmen Moreno, ve "preocupante" un defecto de tramitación en una normativa que trata aspectos "importantes" como la movilidad. "No solo no se explicaron bien, sino que tampoco se tramitaron bien. Alguien debería responder por esto", exigió. ¿Y qué piensan los vecinos? Manuel Cañete, presidente de la Federación de Asociaciones de la zona urbana (FAV), lamentó que "Gijón vive desde hace ocho años inmerso en una especie de parálisis en la movilidad". Algo que, en su opinión, "no deja de ser un contrasentido". "Habrá faltado cintura a quien gobierna, pero también hay que decir que vivimos en una especie de negacionismo político que hace inviable cualquier cambio que camina hacia una movilidad más sostenible", sentenció el líder vecinal. Miguel Llanos, líder de la Federación de Asociaciones de Vecinos Rurales "Les Caseríes", cree que era la ordenanza era "una muerte anunciada". "Es una marcha atrás más de la Corporación, otra muestra de la falta de consensuar opciones sin tener en cuenta a nada ni a nadie", incidió.

Más reacciones de agentes en torno a la movilidad. Celebran el fallo en Stop Muro, la plataforma que atizó otro palo judicial al actual gobierno al conseguir tumbar el "cascayu". Su portavoz, Montse Medina, califica la confección de la ordenanza de "chapuza". "En Gijón, la movilidad se impone al trágala. No es una ciudad grande y nuestra población está envejecida. Y hay vías de circulación importantes que no se pueden tocar", argumenta. Mónica Oviedo, presidente en Asturias de Cocemfe, celebró que "se elimine la pérdida de derechos de las personas con discapacidad", ya que la norma anulada les obligaba inicialmente a pagar una tasa de la ORA de 45 euros, cuando antes estaban exentos de pago los titulares de la tarjeta europea de estacionamiento para personas con movilidad reducida.

También lo recibieron con "alegría" otro colectivo damnificado: el de los coches antiguos. Iván García, portavoz de los afectados en Gijón, incidió en que "no tenía sentido una ordenanza a la que hemos propuesto mil soluciones", por lo que su anulación considera que "hace justicia". "Seguramente hagamos una marcha para celebrarlo, similar a las que hicimos como protesta, y así disfrutar de nuevos con nuestros coches", adelanta. Un último apunte. El de José Luis Rodríguez, de la Plataforma contra la Contaminación de Gijón. "Su anulación nos da la oportunidad en la futura norma de que se contemple a la zona oeste, la que verdaderamente sufre un problema de contaminación por la industria. Tampoco es que el resto de la ordenanza aportase nada concreto. Todo fue mucha palabrería y exposiciones, pero nada concreto. Es un fracaso", zanjó.