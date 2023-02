Integrantes del servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamentos de Gijón tuvieron que movilizarse ayer por la tarde en el puerto deportivo después de recibir el aviso de un paseante que alertaba de la presencia de un windsurfista en apuros. Los miembros del equipo de bomberos salieron rápidamente en su embarcación, pero al llegar a la altura de la supuesta persona en apuros se dieron cuenta que se trataba de una falsa alarma. El windsurfista se encontraba en perfectas condiciones, disfrutando del día de viento y el oleaje en la ciudad. El aumento de la práctica de deportes náuticos ha motivado un repunte de las intervenciones de rescate en el mar, pero en este caso fue una falsa alarma.

