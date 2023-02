Moriyón promete al Grupo compatibilizar el piragüismo con la renaturalización del Piles

La candidata por Foro a la Alcaldía de Gijón, Carmen Moriyón, visitó ayer al Grupo Covadonga para hablar de la renaturalización del Piles, del futuro del piragüismo en el principal cauce de la ciudad y de los fondos europeos para intervenir en el río. La exregidora prometió que, si llega a tomar el bastón de mando municipal tras las próximas elecciones, apoyará la idea del club de instalar compuertas hinchables para garantizar la práctica del piragüismo sin tener que depender de las mareas. Y también, sin renunciar al proyecto de renaturalización.

"Si tenemos la responsabilidad de gobierno vamos a garantizar que todo sea compatible, que la práctica del piragüismo no va a estar a expensas de las mareas y que todos los chavales de Gijón van a poder practicarlo", apuntó Moriyón, que fue recibida por el presidente del Grupo Covadonga, Antonio Corripio, así como de otros miembros de la directiva, como Pedro Carrillo, vocal en la entidad. Moriyón acudió a la sede de Las Mestas respaldada por el diputado autonómico Adrián Pumares, candidato de Foro a la presidencia del Principado, así como el portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, y la concejala en Gijón y secretaria general del partido en la ciudad, Montserrat López Moro.

"El Ayuntamiento no puede estar enfrentado a ninguna institución y menos a una como el Grupo Covadonga", arrancó Moriyón, que recordó que, durante su etapa en la Alcaldía, celebró en 2013 el 75.º aniversario del club. "Hacen un trabajo muy riguroso y mucho bien al deporte", añadió la forista. "Venimos a decir que estamos convencidos de que la renaturalización del Piles y el Peñafrancia es posible manteniendo el piragüismo en el río", anunció. "No se trata de renunciar a los fondos europeos para el proyecto, que son muy importantes, pero no nos podemos confundir. El problema en el Piles está en los vertidos. Eso es una cuestión que está clara", postuló. "Es cierto que las compuertas (las del anillo) generan un problema de estancamiento, pero venimos a traer soluciones", finalizó.

Por su parte, Adrián Pumares habló sobre las ayudas a los clubes sociodeportivos. "El Gobierno regional no puede seguir dando la espalda a los clubes y federaciones", explicó. "Para una Ley, la de Actividad Física y Deporte, que aprueba Adrián Barbón en esta legislatura, aún estamos esperando a que se empiece a desarrollar para ajustarse a las necesidades actuales del deporte asturiano", indicó Pumares.