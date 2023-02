Éit general 2cl A helvética compressed 32pt tres líneas

Foro y el PP han unido fuerzas –y las firmas de sus portavoces Jesús Martínez Salvador y Ángela Pumariega en una proposición– para que, desde el Pleno, se fuerce un mayor control sobre la gestión del contrato de servicios energéticos y alumbrado, el más caro de la historia del Ayuntamiento con un desembolso de más de 200 millones. Forista y popular coinciden en denunciar que se están incumpliendo las condiciones del contrato, adjudicado a Acciona, en cuanto al matenimiento del alumbrado y que el cambio de luminarias a tecnología led no va al ritmo adecuado.

«El contrato fija tres millones al año para conservación y mantenimiento con la exigencia de que cualquier incidencia se solvente en menos de 48 horas. Nuestra apreciación es que no se cumple. ¿Dónde va entonces el dinero de los gijoneses?», criticó Martínez Salvador. Las denuncias ciudadanas sobre alumbrado que pasan por la comisión de quejas o se notifican a través del sistema «Cuida Gijón» son parte del sustento de esta denuncia política. «Ni una calle en Gijón tiene todas las farolas funcionando», denunció el edil con unas imágenes del Muro en la mano para ejemplificarlo. Y una queja complementaria: tampoco se limpian las columnas de las farolas y las tulipas «están llenas de mierda».

«Esto es un clamor, algo que nunca pasó en Gijón y que preocupa a los vecinos. La dejadez de este gobierno tiene, literalmente, a Gijón a oscuras», sentenció la portavoz popular, Ángela Pumariega. Otra de la quejas de los grupos es el ritmo de la renovación de más de 42.000 luminarias. «La fecha límite es agosto de este año y ahora mismo calculamos que hayan cambiado un 10%», concretó Martínez Salvador.

Cuatro son las peticiones al Pleno vía proposición: que el servicio de alumbrado haga un informe exhaustivo sobre el grado de cumplimiento del contrato, que se remita una orden urgente a la empresa para que reponga las piezas averiadas, que se diseñe un cronograma del cambio de farolas y que se fije un protocolo ágil para comunicar incidencias en el alumbrado público.

