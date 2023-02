«Gijón está ya muy harto de este gobierno local, de su sectarismo y sus prohibiciones»

El PP de Gijón celebra como un triunfo de la ciudadanía que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya tumbado la ordenanza de Movilidad que llevaron al juzgado, en paralelo a Foro. La edil Ángeles Fernández-Ahúja García es la responsable de temas relacionados con este área en su grupo municipal.

–¿Satisfechos con haber tumbado la norma de Movilidad?

–Muy satisfechos, pero que la ordenanza no era legal era fácilmente predecible. Salvo para el gobierno local, que ha estado empeñado desde el inicio de su mandato en echar al coche de Gijón, en ideologizar la movilidad y, además, en la prohibición de aparcar y estacionar, peatonalizando innecesariamente y, sobremanera, sin generar alternativas a los gijoneses afectados.

–La sentencia estima el recurso por la falta de memoria económica, pero no entra a valorar las medidas de la ordenanza.

–Podemos jugar a hipótesis y futuribles, pero lo cierto es que si uno analiza con detenimiento la sentencia se ve que es clara y contundente. El varapalo judicial al Ayuntamiento es indudable. Es una sentencia que, efectivamente, aprecia la falta de memoria económica, como un defecto esencial. Lo que ha hecho el gobierno local es incumplir la ley, en concreto la ley de estabilidad presupuestaria, que obliga a adjuntar a cualquier actuación política que genere un gasto público una valoración del impacto económico de sus actuaciones. Y como no lo han hecho, e incluso se les advirtió por un informe de Intervención, pues era fácilmente predecible que la sentencia fuera en esa línea. Y, dicho sea de paso, es una sentencia que se ampara en la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Lo vemos todavía más irresponsable recurrir en casación.

–¿Por qué?

–Es una huida hacia adelante. Es llevar al extremo la ideologización de la movilidad en Gijón y, sobre todo, si la sentencia del TSJA se funda en la jurisprudencia del Supremo es muy irresponsable recurrir, porque pondrán en juego las arcas públicas de este Ayuntamiento. Si se pierde, ello lleva la oportuna condena en costas, y no va a pagar el señor Aurelio Martín, ni la alcaldesa, Ana González. Lo van a pagar los gijoneses. Deberían reconocer su error y no recurrir. Es irresponsable hacerlo, están jugando con el dinero de todos los gijoneses. Pero lo único que les preocupa no son las necesidades ni prioridades de los gijoneses, es llevar a cabo su ideología. Este es un pésimo gobierno para Gijón.

–¿Qué le parece que fuera Aurelio Martín y no Ana González?

–Cuando sale Aurelio Martín es como si saliera la Alcaldesa y viceversa. Entiendo que sale en nombre del PSOE y de IU.

–Tampoco han reaccionado desde la Casa del Pueblo.

–No hay distingos. No entremos en ese error. La Alcaldesa y los demás concejales son afiliados del PSOE. Por tanto, no hay diferencia entre los que están en la Casa del Pueblo de la calle La Argandona y en la Casa Consistorial. Son el PSOE e Izquierda Unida quienes han hecho sufrir a los gijoneses una larga lista de fracasos judiciales. Porque no es solo la ordenanza, también el Muro y la renaturalización del Piles.

–Foro también litigó contra la ordenanza. ¿Triunfo compartido?

–No debemos patrimonializar el éxito. Los partidos sin los ciudadanos no somos absolutamente nadie. Solo hemos hecho valer las quejas y reivindicaciones de los ciudadanos ante los órganos oportunos. Los gijoneses están muy hartos de este gobierno municipal, muy hartos de su sectarismo, de las prohibiciones que estos años han ido imponiendo. No se puede complicar más la vida al ciudadano.

–En otras ciudades, de todos los signos políticos, se llevan a cabo medidas en movilidad sostenible y se peatonalizan espacios siguiendo las directrices europeas. ¿Por qué no vale para Gijón?

–Hay una diferencia. Aquí el gobierno ha rehuido el diálogo, la participación ciudadana y no ha llegado a consensos. Ha dado portazo a cualquier planteamiento de diálogo con los grupos de la oposición y con la ciudadanía. Además, ha ido a una política de máximos. Acordó ilegalmente cerrar al tráfico el Muro con el pretexto del covid y luego unas prohibiciones en la ordenanza para circular y estacionar abusivas y excesivas. No se puede ir a política de máximos sin diálogo ni consenso, sin generar alternativas al ciudadano.

–¿Por ejemplo?

–Si eliminan aparcamientos, pues déme una tarifa asequible en un parking privado o haga aparcamientos disuasorios. Pero en Gijón no se han generado alternativas. Y han perjudicado a las personas con movilidad reducida. La postura del gobierno ha sido cerrazón absoluta.

–Dice que no hay respaldo a la ordenanza, pero salió aprobada por más de dos tercios del pleno.

–Habrá que preguntarles a los grupos que creyeron oportuno apoyar la ordenanza. Supongo que tendrán su cuota de responsabilidad. Pero está claro que con la ordenanza se ha violado la ley. No se puede ser chapuceros, porque si pretendes aprobar una norma hazlo bien. No hacer trampas al solitario.