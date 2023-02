IU lanza una candidatura «joven» que aspira a sumar fuerzas a la izquierda del PSOE

Una candidatura joven, abierta a todos los barrios de la ciudad y que busca dar continuidad al modelo de ciudad que, primero el Partido Comunista, y después Izquierda Unida, han impulsado en la ciudad durante todos los mandatos de la democracia. Estos son los pilares de la candidatura liderada por Javier Suárez Llana a la Alcaldía de Gijón, una lista paritaria, que aglutina a «compañeros reconocidos por su trabajo y su trayectoria en el ámbito social, de la solidaridad, del feminismo, del movimiento asociativo juvenil y de los pensionistas, y del mundo de trabajo», con importante presencia de afiliados a CC OO. «Es una candidatura que apuesta de manera decidida y consciente por la incorporación de una nueva generación a la política local», pronunció Suárez Llana durante la puesta de largo de su proyecto, ayer, ante la escuela infantil de Nuevo Roces. Dijo confiar en que se puedan sumar otras formaciones a la izquierda del PSOE.

El candidato a la Alcaldía, biólogo, expresidente del Conseyu de la Mocedá y actual asesor del grupo municipal en el Ayuntamiento, puso en valor los logros obtenidos por su formación desde el restablecimiento de la democracia. «El Gijón de hoy no se entendería sin el trabajo y compromiso de concejales como Víctor del Busto, que promovió el Patronato Deportivo Municipal; de Carmen Álvarez, impulsora de la empresa municipal de la Vivienda; sin Jesús Montes Estrada, sin el que Gijón no tendría hoy un Jardín Botánico Atlántico; o Carmen Rúa, pues no tendríamos la red de escuelas de educación infantil que hoy tenemos», enumeró Suárez Llana, arropado por una decena de los integrantes de su candidatura.

En la lista arropan a Suárez Llana la trabajadora social Noelia Ordieres y el profesor Alejandro Farpón. Por orden, siguen Yurena Sabio (estudiante de Derecho y secretaria de la asociación juvenil Estudiantes Progresistas), Álvaro Granda (expresidente del Conseyu y peón en Emulsa); Ilham Er Rahhali (mediadora intercultural de Cruz Roja y trabajadora en el Centro de Refugiados); Cosme García (director general de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento); Arantxa Carcedo (trabajadora en Alimerka y representante sindical de CC OO); Alejandro Varela (vendedor de la ONCE); María Antuña (Técnica de Participación y Asociacionismo en el Conseyu); Guillermo Fernández (jubilado y extrabajador de Gijón Fabril); Cristina Trabanco (trabajadora en la Residencia Mixta de Pumarín); Manuel García Fonseca, «Pole», (profesor jubilado y exdiputado en el Congreso) y Marga Iglesias Hernández (maestra jubilada).

El objetivo de esta candidatura es «renovar el compromiso de IU con Gijón». Por eso, eligieron Nuevo Roces, un barrio en el que contribuyeron a su desarrollo. «Se construyó vivienda pública, se peleó por la escuela infantil, trabajamos este mandato por que Nuevo Roces tuviera un nuevo modelo de movilidad sostenible, y logramos que la FSA pasara de las palabras a los hechos con el consultorio y el colegio», dijo Suárez Llana, incidiendo en que ese modelo es el que quieren llevar a todos los barrios para «un Gijón verde, sostenible» y que apueste por «la igualdad y los servicios públicos».

Aurelio Martín

Tras este primer paso, en IU buscarán incorporar a la candidatura a personas independientes y otras fuerzas de izquierdas. Avanzadas están las conversaciones con Más Asturias y en buena dirección con Equo. «El objetivo es sumar a la izquierda del PSOE para que haya un gobierno progresista en Gijón el próximo mandato», señaló Suárez Llana, «partidario de una coalición lo más amplia posible». Con Podemos, de momento, sin conversaciones. Por otro lado, ayer, el actual concejal Aurelio Martín, defendió al candidato como «una persona con una capacidad extraordinaria». «Le deseo mucha suerte», añadió.