El no de la militancia de Podemos aboca al Ayuntamiento a la prórroga presupuestaria

El Ayuntamiento de Gijón parece abocado a cerrar mandato en prórroga presupuestaria ante la decisión tomada esta noche por la militancia de Podemos, en asamblea, de decir no al proyecto presupuestario de 269,3 millones presentado por el gobierno de PSOE e IU. Así que el no de los tres ediles de Podemos-Equo en el pleno de presupuestos convocado para mañana hace casi inevitable que el presupuesto no salga adelante. Salvo una sorpresa de última hora que nadie espera ya que Podemos-Equo era el único grupo con quien estaba abierta una negociación. La prórroga actual es de 220 millones.

El no de la militación de la formación morada tiene que ver con la negativa del gobierno, en base a la falta de recursos, a comprometerse con las propuestas más significativas para Podemos. También hubo un no a recuperar el IBI diferenciado de 2020 y, la gota que colmó el vaso, fue la alternativa que para conseguir más dinero les dio a edil de Hacienda, Marina Pineda: subir las tasas de Emulsa. Algo a lo que Podemos ya dijo no en el debate de las ordenanzas fiscales. A la mesa de negociación llevó Podemos, en dos entregas, un paquete de 48 propuestas. Unas con coste económico –algo más de siete millones de euros–, otras sin cuantía determinada. Unas a incluir de manera directa en el presupuesto inicial a través de enmiendas, otras pensadas para ejecutarse con el dinero a incorporar en unos meses a través del remanente. El interés de Podemos no era solo decidir sobre el destino del dinero sino también sobre el origen reabriendo el debate sobre la incorporación del IBI diferenciado, más conocido como «IBI para ricos» en las ordenanzas fiscales. La porpuesta de Podemos-Equo empezaba por cobrar el IBI diferenciado que si se aprobó para 2020 pero que nunca llegó a aplicarse a partir de una resolución de la Alcaldía con la llegada de la pandemia. El reto era sumar por esa vía enre 1,5 y 2 millones al presupuesto. La concejalía de Hacienda exploró la opción pero tuvo que rechazarla en base a la respuesta de los servicios tributarios del Principado que no la veían factible. La resolución municipal no paralizó o suspendió el cobro del IBI en el incremento que afectaba a las propiedades no residenciales con un valor catastral superior al millón de euros fijó que se aplicase el tipo normal y así se hizo. Otras exigencias de Podemos era recuperar la renta social con una dotación de un millón de euros. Otra de sus reivindicaciones de este, y anteriores mandatos, al igual que la municipalización del servicio de teleasistencia para el que se pedía una hoja de ruta Más vivienda pública, más inversión en la zona rural y la gratuidad de las escuelas infantiles estaban en la lista de peticiones junto a mayores compromisos con la mejora de instalaciones deportivas o cámaras de videovigilancia para el control de la calidad del aire en la Campa de Torres y el polígono de Somonte. Las peticiones de compromiso político sin euros añadidos pasaban por comprometer el impulso del reglamento de laicidad, el consejo de la memoria democrática, el plan especial del Muro y el diseño del proyecto definitivo para la remodelación del paseo de Fomento. Ciudadanos, con quien en algún momento el gobierno de Ana González llegó a acuerdos en las ordenanzas fiscales, se lo puso claro al gobierno local desde el minuto 1 con la exigencia de la paralización del plan del Muro, el reglamento de laicidad y el plan de Movilidad para sentarse a negociar. Eran sus líneas rojas. Iniciativas extrapresupuestarias y sin coste económico pero difícilmente asumibles desde la acción política del gobierno local