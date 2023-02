Palabras de gratitud a todos los compañeros que le han dado su apoyo como futura candidata a la Alcaldía por el PP, con referencia especial a su compañera en el grupo municipal Ángeles Fernández -Ahúja y a Germán Heredia, acomparon ayer la nueva exhibición pública de Ángela Pumariega de «mi total disposición a estar donde el partido considere que mi perfil sea el más adecuado». Aunque la diferencia de esa declaración de intenciones con las de otras ocasiones es que Pumariega sí asume ahora abiertamente la opción a liderar la candidatura popular en Gijón. «Ante este apoyo de los compañeros en el comité electoral he dicho que sí, por coherencia, pero el proceso sigue abierto», explicó.

Pumariega hizo estas declaraciones tras un acto en el Ayuntamiento de Gijón donde presentaba una iniciativa plenaria compartida con Foro. Una coincidencia que dejó claro, igual que lo hizo el portavoz forista Jesús Martínez Salvador, no ejemplifica ningún acercamiento de Foro y PP en Gijón en el marco del proceso electoral.

También reconoció Ángela Pumariega que en los últimos dias solo había hablando con el presidente del PP gijonés, Pablo González, para «las declaraciones sobre la ordenanza de movilidad, no mucho más». Y que la premura con la que fueron avisadas las dos concejales del PP les impidieron asistir a la rueda de prensa que González dio para valorar esa anulación de la ordeneanza.

El pasado martes Diego Canga, candidato del PP a la presidencia del Principado, definió a Pumariega como «una persona a la que aprecio mucho, a la que yo mismo he nombrado para que forme parte de un grupo de sociedad civil». Y añadió: «Es una campeona olímpica, de los que no tenemos tantos en Asturias, y me gusta la mentalidad positiva y deportiva que tiene». También tuvo palabras para Pablo González. «Es uno de los diputados más brillantes que tenemos en la Junta General», señaló Canga, que incidió en la importancia de respetar plazos y tiempos. «Voy a seguir los tiempos y lo que yo considero que es lo mejor para el Principado. Entre el interés general y el particular siempre optaré por el general», indicó.

López-Asenjo, a la palestra

Por otro lado, un grupo de militantes de base está sopesando la idea de proponer como candidato a Alberto López-Asenjo, el edil que se dio de baja del PP tras ser apartado como portavoz municipal, convirtiéndose en concejal no adscrito. Su idea es trasladar esa petición a Génova, explicando la «situación excepcional».