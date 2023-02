Aliquam erat volutpat. Donec vel tortor arcu. Etiam vel orci erat. Morbi mollis neque dignissim metus ultricies sit amet molestie sem soda eu tortor placerat mattis. Mauris felis justo, condimentum fringilla luctus vitae, ultricies non dolor. Quisque quis molestie massa. Integer eget est quis sem accumsan malesuada. Sed iaculis rhoncus ullamcorper. Cras a sagittis arm ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lobortis leo et mauris vulvulpuum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lobortis leo et mauris vulpu

El Antiguo Instituto acogió ayer la inauguración del proyecto "Asturias te envuelve: paisajes inmersivos del patrimonio sonoro asturiano", un trabajo audiovisual que busca recrear una experiencia inmersiva que, a través de gafas de realidad virtual y de escuchas envolventes, permite sumergirse en varios escenarios naturales asturianos. El proyecto forma parte de los proyectos de innovación del Centro Integrado de Formación Profesional para la Comunicación, Imagen y Sonido de Langreo (CIFP Cislan).