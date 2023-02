Aliquam erat volutpat. Donec vel tortor arcu. Etiam vel orci erat. Morbi mollis neque dignissim metus ultricies sit amet molestie sem soda eu tortor placerat mattis. Mauris felis justo, condimentum fringilla luctus vitae, ultricies non dolor. Quisque quis molestie massa. Integer eget est quis sem accumsan malesuada. Sed iaculis rhoncus ullamcorper. Cras a sagittis arm ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lobortis leo et mauris vulvulpuum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc lobortis leo et mauris vulpu

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias (OSPA) ofreció en la tarde de ayer un concierto en el teatro Municipal Jovellanos de Gijón, para el que la orquesta contó en esta ocasión con Ari Rasilainen como director y con Daniel Müller-Schott como artista invitado con el violonchelo. El programa incluyó el "Concierto para violonchelo y orquesta en do mayor, Hob. VIIB:1" de Franz Joseph Haydn, y la "Sinfonía número 11 en sol menor, opus 103" de Dmitri Shostakóvich.