«Conozco el modelo de ciudad de Ana González, el de Floro espero conocerlo pronto»

Nacido en Castrillón en 1989, pero criado en el barrio de El Coto desde los seis años, Javier Suárez Llana, biólogo, ha asumido del reto de liderar la candidatura de IU.

–¿Le ha costado dar el paso?

–Es un paso que se da fruto de una reflexión colectiva para configurar la mejor propuesta posible para las elecciones municipales. A nivel personal, estos pasos no son fáciles, pero lo asumo con responsabilidad, humildad y ganas e ilusión por proyectar una imagen de futuro.

–Todo iba encaminado hacia Ana Castaño, con una lista que integrase al sector minoritario, pero al final todo saltó por los aires y ni Castaño ni integración.

–Hay que acostumbrarse a normalizar que en las organizaciones políticas hay planteamientos distintos. Lo que se trata es de llegar a acuerdos desde posturas diferentes. Ana Castaño puso sobre la mesa una propuesta que no llegó a buen puerto porque la mayoría de la organización no la veía, y ella decidió que lo más coherente era dar un paso atrás. Ana es la coordinadora de la organización y por tanto una pieza fundamental del proyecto político de IU en Gijón. A partir de ahí, una mayoría muy amplia y plural de la organización puso encima de la mesa mi alternativa, que tenía que ver con el relevo generacional y dar continuidad a un modelo de ciudad.

–¿Cómo van las reuniones con los partidos de izquierdas?

–La política de alianzas la define IU de Asturias. En Gijón ya ha habido conversaciones con Más Asturias e Izquierda Asturiana. Seguiremos abriendo espacios de diálogo.

–¿Por qué se han empeñado siempre en marcar diferencia con Podemos en Asturias?

–Porque existe diferencia. Somos dos fuerzas diferentes, con un origen y una trayectoria diferente. IU nace del Partido Comunista, vinculado al movimiento obrero, y que ha tenido en democracia la suerte de tener experiencia de gobierno. Combinamos la lucha con la capacidad de gobernar. Eso nos da una visión diferente a otras fuerzas más jóvenes.

–¿Se ve cediendo el número 2 de su candidatura a Olaya Suárez, la candidata de Podemos?

–Esas decisiones no las toma el candidato. Lo hacemos de forma colectiva, así que cualquier acuerdo con Podemos u otro partido será fruto del debate en la organización.

–¿Cuáles son los avales de IU para las elecciones?

–Esto es una candidatura de continuidad, no de continuismo. De continuidad con el bagaje que nos han ido dejando las diferentes personas que han ido formando parte de las candidaturas y del pleno municipal. La propuesta política para Gijón será el programa electoral, que tendrá que ver con la creación de empleo, mejorar y modernizar servicios públicos, continuar la integración de los barrios en la ciudad y con el modelo de ciudad que hemos venido trabajando estos cuatro años por las responsabilidades que ocupamos en el gobierno.

–¿Cómo valora el mandato?

–Había una foto fija en 2011 igual a la de 2019, cuando Foro sale de la Alcaldía. En estos años lo que se logró fue poner encima de la mesa un modelo de ciudad que no había. Y eso que fue un mandato en el que pasó de todo: una pandemia, la guerra de Ucrania, un hackeo informático que paralizó meses los servicios. A pesar de todo, se pudo poner un modelo ciudad que tiene que ver con la sostenibilidad, con la protección del medio ambiente y cómo utilizamos el espacio público y a quién priorizamos. Con mejorar la competitividad de Gijón en el ámbito económico, y ahí está la ampliación de la Milla del Conocimiento y el desarrollo de nuevos suelos productivos vinculados a tejidos económicos como la economía azul en Naval Gijón o al vivero de empresas en La Camocha.

–Pero ha sido un modelo con importante contestación social y judicial. Esta semana los tribunales tumbaron la ordenanza de movilidad, como ya ocurrió con la renaturalización del Piles y el Muro.

–Estos cuatro años ha habido mucho diálogo, pero más ruido. Ruido alimentado por la derecha y extrema derecha y articulado en algunos sectores de la ciudad que considero minoritarios. Los objetivos impulsados estos cuatro años son ampliamente compartidos por la ciudadanía, porque no son cosas que se hagan solo en Gijón. Cualquier gobierno que esté a partir de mayo tiene muy difícil no fijarse los mismos objetivos. Es hacia donde avanzan las ciudades europeas y españolas. Si algo va a dejar este gobierno es una herencia de 27 millones de euros de fondos europeos. El gobierno que salió en 2019 encabezado por Carmen Moriyón lo que dejó fue una deuda de 70 millones de euros con vecinos que habían reformado sus fachadas. Esos dos modelos son los que hay que poner encima de la mesa esta campaña electoral. Gijón no puede volver a los ocho años de parálisis y Carmen Moriyón lo sabe.

–¿Cómo valora el gobierno al lado de Ana González?

–Tengo claro cuál es el modelo de ciudad de Ana González, porque es en el que hemos estado trabajando cuatro años. La relación y el trabajo ha sido leal y con complicidad.

–¿Se ha sido injusto con Ana González?

–No me quiero meter en las dinámicas de otros partidos, pero sí creo que se ha sido injusto a nivel público en las expresiones que se han utilizado para situar a Ana González donde se la situó.

–¿El reglamento de laicidad?

–No se entiende desde el momento en que las dos fuerzas políticas de gobierno dicen estar de acuerdo con el reglamento. Y si se está de acuerdo, pues tramítese, porque hay mayoría en el pleno para hacerlo. Es incomprensible que no se lleve adelante. ¿Por qué? Habría que preguntárselo al PSOE.

–¿Cómo son las relaciones con el PSOE de la Casa del Pueblo?

–Laicas, tanto con la ejecutiva anterior como con la de ahora. Nosotros con quien firmamos un acuerdo de gobierno es con un partido.

–¿En mayo tienen disposición de reeditar pacto de gobierno con el PSOE?

–Igual es el PSOE el que tiene que reeditar un pacto de gobierno con nosotros. Los acuerdos de gobierno siempre son programáticos. En esta campaña lo que se va a evidenciar son dos modelos de ciudad. Por ahora, ya estamos perfectamente situados por un lado IU, y por el otro Foro. El resto de partidos tendrán que ver en qué modelo se sitúan y eso dará los espacios de colaboración para un futuro gobierno. O no.

–¿Cuál es el modelo de ciudad del PSOE de la Casa del Pueblo?

–Es lo que nos tienen que contar. Conozco el modelo de ciudad de Ana González y espero conocer pronto el modelo de Floro.

–¿Qué le parece Floro como candidato?

–Lo conozco desde hace muchos años, cuando yo estaba en el Conseyu y él en Proyecto Hombre. En aquel momento colaboramos, pero esto no va de candidatos, va de proyecto de ciudad y de apuesta política. Y luego ya veremos las colaboraciones que se establezcan entre organizaciones políticas. Por eso digo: las relaciones, siempre laicas.