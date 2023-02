La propuesta de la Sociedad Cultural Gijonesa y el Ateneo Obrero, respaldada durante los últimos días por decenas de personalidades y colectivos de la ciudad, para nombrar a Luis Miguel Piñera como cronista oficial de Gijón no salió ayer adelante debido a la abstención de los grupos municipales de Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo y el PP. Votaron a favor el PSOE, Vox e Izquierda Unida. Es decir, la iniciativa logró la mayoría absoluta, pero para este nombramiento hacen falta dos terceras partes de la Corporación.

La portavoz municipal de Podemos-Equo, Laura Tuero, no explicó ayer el sentido de su voto. Pero su abstención causó incredulidad en su partido. «No me lo acabo de creer», aseguró la líder local, Alejandra Tejón, que había tratado con anterioridad el asunto con Tuero para dar el apoyo a Piñera. Desde el PP, Foro y Ciudadanos se reconoció una vez más la «enorme valía de Piñera». La portavoz municipal del PP, Ángela Pumariega, dijo que «discrepamos con las formas en las que se ha propuesto por parte de la Alcaldesa porque nos parece oportuno que se haga a través de una convocatoria oficial», a pesar de que esta opción no viene recogida en el reglamento. Jesús Martínez Salvador, de Foro, se remitió a sus declaraciones de enero en las que abogó por «un proceso público y abierto al que se puedan presentar otros candidatos», opción que tampoco recoge la normativa. Y dijo que no es partidario de que el nombramiento lo hiciera «una Corporación que ya ha agotado el 90 por ciento de su mandato». José Carlos Fernández Sarasola, de Ciudadanos, indicó que se abstuvo por no figurar el asunto en el orden del día de la Junta de Portavoces: «Se pidió posponerlo, pero no fue así. Creo que es necesario una nueva Junta de Portavoces y tomar la decisión. Seguro que hay consenso con su designación como cronista». Gijón lleva sin cronista oficial desde 1992, cuando falleció Patricio Adúriz. El PP pide desde hace más de una década su elección. No había más propuestas que la de Piñera.