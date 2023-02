«Los Gijonudos», pasión intergeneracional en el Antroxu de Gijón

La charanga «Los Gijonudos» es particular. Si lo normal en las agrupaciones carnavaleras en la ciudad es que los padres transmitan la afición por el Antroxu a sus hijos en orden descendente, en el grupo que ensaya en el colegio Río Piles se da el caso contrario. Es decir, una hija que mete en vena la afición por el disfraz, la folixa y por dar la nota en el mejor de los sentidos a su madre. Las protagonistas de esta historia son Laura Bustelo y su madre, Tensi Martínez, que acabó siendo una gijonuda más este año. Debuta en el carnaval gracias a su hija. Fue ella la que la convenció (no con mucho esfuerzo) para salir por las calles de la ciudad.

No es el único caso familiar que hay en «Los Gijonudos», una charanga en la que también reina el buen rollo. En ella, hasta se ha enamorado la gente. La magia del carnaval es lo que tiene. «Tenemos entre todos nosotros mucha relación familiar», explica Pili Fonseca, una de las responsables de la agrupación. Laura Bustelo llegó a la charanga con 21 años y ahora tiene 24. Entró porque en ella estaba una de sus mejores amigas. «Es una amiga de muchos años y fue ella la que me animó», explica. Fue la joven la que trasladó la afición a su madre. «A ver, tampoco hubo que convencerla mucho porque ya el año pasado tenía muchas ganas de meterse, me ayudó a montar el traje. Le entró el mono de carnaval y mira, se apuntó», comenta la joven. Tensi Martínez confirma la mayor. No se lo pensó mucho. Va a debutar este año y dice que no está para nada nerviosa. «Ahora no, pero la semana que viene, cuando quede menos tiempo y cuando todo empiece ya veremos», dice, con mucha gracia.

En esta charanga se dan casos verdaderamente agradables. No solo los hijos fichan a los padres sino que también entre algunos de sus miembros ha prendido el amor. El ejemplo perfecto lo representan Luis Suárez y Lusy Pañeda, que no se conocían de nada y ajuntaron tras entrar en la charanga. Cabe recordar que hace unos años «Los Gijonudos», por falta de gente, estuvo a punto de echar el cierre. Los responsables del colectivo se pusieron a otear el mercado en busca de refuerzos y entre la gente nueva que ingresó en sus filas estuvieron Suárez y Pañeda. «No nos conocíamos de nada y ahora llevamos siete años juntos», comenta la novia. «¿Siete? Yo creo que son seis y pico», le corrige el novio. «No, no, siete», responde ella. «Bueno, pues serán siete. Al final va a ser lo que ella diga», resume Luis Suárez.

Esta charanga lleva en activo 40 años, si bien no siempre participó en el carnaval de Gijón. Sí en el de otras localidades. «Ahora llevamos ya unos ocho años participando», confirma Pilar Fonseca. ¿Y qué es lo que esperan de este nuevo carnaval? Pues lo primero, pasarlo estupendamente. Y sobre todo, que no llueva para que no se les agüe la fiesta. «Eso es la clave, porque el frío te dura cinco minutos», comentan varios de los integrantes del colectivo. «Una vez que entras en calor y empiezas a tocar no lo piensas. Lo peor es para la gente que está mirando», dice Suárez.

La agrupación logró un quinto puesto el año pasado. En esta edición aspiran a lo máximo, pero sin obsesionarse. Miran al cielo, esperando que no llueva, porque ya tienen ganas de que llegue la hora del Antroxu. Saben que si llueve, el público puede resentirse, pero lo que está claro es, que, pase lo que pase, sus ganas de pasarlo bien son impermeables.

Algunos, hasta ya han mirado las previsiones y dicen, con esperanza, que hará bueno. El frío, claro, no les importa Sobre su propuesta para las tablas del teatro Jovellanos, mutis. Como todas las charangas lo llevan con el máximos secreto para que sea aún más impresionante. «Eso, como con las otras charangas, es un secreto de sumario», dice Pili Fonseca. No quieren estropear la fiesta. La agrupación ensaya un día a la semana en el colegio Río Piles. «Lo llevamos bien, nos adaptamos porque al ser solo un día a la semana podemos hacerlo bien», detalla Laura Bustelo. A falta de los últimos retoques, «Los Gijonudos» ya están casi listos para vivir un nuevo carnaval y seguir protagonizando historias tan curiosas como las de Laura y su madre Tensi y como las de la pareja que se conoció entre percusiones antroxeras. Y es que en «Los Gijonudos» todo es posible cuando se trata del Antroxu de Gijón.