La oposición tumba en bloque los presupuestos del gobierno local

La oposición ha tumbado en Pleno esta mañana el proyecto de presupuestos del gobierno local, dejando al Ayuntamiento en prórroga presupuestaria en este 2023. Fue el resultado de una negociación que se había ido encallando en las últimas semanas y que acabó de frustrarse ayer, después de que Podemos-Equo decidiese que sus tres ediles también dirían que no al proyecto presentado por el gobierno local porque, según la formación morada, se le pedía "responsabilidad política a cambio de nada". El no de Ciudadanos, PP, Foro, Vox y el concejal no adscrito estaba ya garantizado, pero no se sabía si el propio gobierno, ante la falta de apoyos, retiraría por su cuenta la votación del orden del día. "Veremos cuáles son las consecuencias", lamentó la portavoz del gobierno, Marina Pineda.

El gobierno siempre había dejado claro que se estaba ante un presupuesto muy ajustado y marcado por los compromisos con Europa y la necesidad de asumir las subidas por la inflación. Un presupuesto ajustado ahora y unos remanentes a poder incorporar dentro de unos meses que serán inferiores a los de otros años y que ya están más que comprometidos por las necesidades de aportaciones a las empresas y la actualización de la factura energética del Ayuntamiento. "Habrá que ver qué proyectos sufrirán cambios por esto", reconoció Pineda, que reprochó especialmente la actitud de Podemos-Equo. "Nos hemos volcado en la negociación con un partido supuestamente de izquierdas que nos ha estado ninguneando en todo este proceso. No leían nuestros mensajes y dilataban en el tiempo las reuniones", reprochó Pineda. Podemos-Equo, por su parte, aseguró que esa negociación había sido "una tomadura de pelo". Hoy cabía la posibilidad de que, como ya pasó con las ordenanzas fiscales, la portavoz Marina Pineda retirase la propuesta para evitar su votación, pero finalmente sí se ha seguido con el trámite con un "no" con el que el gobierno ya contaba. La sesión se resolvió entre reproches constantes de la oposición al "sectarismo" del gobierno y en críticas de este último a la "irresponsabilidad" del resto de partidos, a quienes acusa de "ralentizar" la actividad municipal en un año que se verá marcado por las elecciones locales.