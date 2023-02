El pasado hostelero, en forma de cartel

«Soy un enamorado de lo antiguo», afirma Alberto Estrada, el popular ceramista del barrio de La Guía. Lo demuestra su taller, convertido en una gran colección de carteles de negocios emblemáticos de la hostelería ya desaparecidos. En él, guarda recuerdos de merenderos y locales que marcaron a varias generaciones. La inmensa mayoría estuvieron en la parroquia de Somió, pero también los hay de otras zonas de la ciudad. Una colección que aspira a ampliar más pronto que tarde. Por ganas no va a ser. «Seguramente, aparezcan más», comenta el gijonés.

El Cañaveral, Ideal Rosales, El Pilu, La Cazuelina y El Molinón son algunos de los establecimientos cuyas letras, las originales, descansan en el segundo piso de un espacio repleto de memoria que Estrada se esmera en cuidar. Con Casa Pifu, el ceramista ha ido más allá, fruto del inconformismo que le mueve. Ante la ausencia de cartel que anunciara el restaurante, se hizo con el mostrador del local y también con una mesa y varios taburetes que han sido testigos de innumerables conversaciones. «Hacían unas mariscadas de la leche. Aquí siempre comía Michael Robinson cuando venía a ver los partidos del Sporting», bromea Estrada, ferviente defensor de mantener a buen recaudo las memorias de la ciudad. Mientras haya espacio en el taller, ¿por qué no?

«Son historias simpáticas», cuenta. Juntarlas en la misma zona no hace sino evocar una época en la que ir de merenderos sobresalía como una actividad de ocio habitual en Gijón. «Era lo más guapo que había», señala Estrada, que no dudó en llamar a múltiples puertas de estos emblemáticos lugares para que sus carteles no cayeran en saco roto.

«El del Rosales posiblemente sea el más antiguo de todos los que hay en el taller», asegura Alberto Estrada sobre un establecimiento que empezó como merendero para después ceder su espacio a la mítica discoteca Tik. Antes de ese cambio, hasta el cineasta José Luis Garci había inmortalizado el lugar en su oscarizada película «Volver a empezar». Estrada pondera la diligencia y rapidez que se necesitan para no quedarse sin unas reliquias que aumentan su valor sentimental con el paso de los años.

«Algunos rótulos se me escaparon por no estar más atento», apunta. Una espina clavada que tratará de sacarse de encima con futuras adhesiones a una colección que tiene visos de crecer. El cartel de El Pilu es el más nuevo de la gran recopilación, en parte porque fue el último en echar el cierre. En ese local, los chavales de Somió Club de Fútbol acudían, después de cada partido, a comerse una buena tortilla. «Nos llamaron para hacer un homenaje a su dueño, como iban a tirarlo se me ocurrió pedirles el rótulo», resalta. Estrada, que no descarta la idea de realizar una fiesta para conmemorar la importancia histórica de estos bares y merenderos, augura que «a partir de ahora probablemente se pasarán por aquí muchos vecinos que quieran ver los carteles».

Vecinos, en su mayoría, veteranos, los que tuvieron la ocasión de pisar algunos de los merenderos más icónicos de la ciudad y toda Asturias. «Esto es historia pura y dura», ensalza el ceramista gijonés, que se esfuerza en no dejar escapar ninguna oportunidad para incrementar la colección. «Por ejemplo, El Cañaveral llevaba mucho tiempo cerrado, pero el rótulo seguía... Un amigo lo había comprado y se lo pedí», proclama. El cartel de El Puentín bien podría ser el siguiente en sumarse a la lista del «padre» de miles de placas que engalanan la ciudad, aunque Estrada vaticina que «le van a traer algo del Jardín», puestos a hablar de lugares significativos en la historia popular gijonesa.

En la actualidad, en la ciudad todavía perviven algunos merenderos que fomentan una tradición tan regional. Casa Arturo, en La Guía, es uno de ellos. También La Casina o Casa Yoli siguen ofreciendo una forma singularmente gijonesa de compartir momentos con familiares y amigos. Cuando estos den sus últimos pasos, Estrada, que no quiere oír hablar de la jubilación, estará pendiente para reunir, en su taller, sus carteles. En algunos de ellos, el inexorable paso del tiempo dejará huella, como en el caso de las letras del bar El Molinón. Lejos de ser un inconveniente, son las marcas inevitables de muchos años al servicios de los gijoneses. Eso sí, Estrada no descarta restaurarlas cuando la agenda le dé un respiro.