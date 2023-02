"No es la primera vez que Podemos hace cosas similares" señala el líder del PSOE gijonés ante el bloqueo a los presupuestos

El candidato a la Alcaldía por el PSOE de Gijón y su secretario general, Luis Manuel Flórez, «Floro» y Monchu García, lamentaron esta tarde que el Ayuntamiento de Gijón no vaya a poder contar con presupuestos para este año, algo por lo que el secretario general de los socialistas gijoneses además criticó con dureza a Podemos. La asamblea de la formación morada rechazó ayer respaldar el proyecto presupuestario presentado por el gobierno local de PSOE e IU, al no atender las propuestas planteadas por el grupo municipal de Podemos-Equo.

Floro se limitó a opinar que «es mejor tener presupuestos que no los tener», tras lo que el secretario general de los socialistas gijoneses añadió que «lo que a nadie le puede caber duda es que nosotros no podemos elegir la herramienta con la que tendremos que trabajar a partir de mayo, pero sea con la que sea, nosotros buscaremos lo mejor para la ciudad». Monchu García sí apuntó que la falta de un presupuesto supone un cierto «riesgo para la ciudad en cuanto a los ingresos».

El secretario general del PSOE de Gijón endosó a Podemos la responsabilidad de que Gijón no vaya a tener presupuestos este mandado: «hay fuerzas que hablan mucho pero ejercitan poco, y en este caso no es la primera vez que Podemos hace cosas similares», agregando respecto a la candidata de la Alcaldía por Podemos, Olaya Suárez que «esa nueva intención que declaraba la candidata (de Podemos) de acuerdos y de diálogo, debe ser que todavía no tiene un peso específico en su organización, porque la unanimidad me cuesta entenderla para rechazar un proyecto, por unas cuestiones que sabían, conociendo las reglas del juego, que eran complicadas de cumplir», en referencia a las 48 exigencias del grupo municipal de Podemos Equo para apoyar el presupuesto, que supondrían incrementarlo en más de siete millones de euros.

Por otro lado, Floro también respondió a la propuesta que le hizo la candidata a la Alcaldía de Foro Asturias, Carmen Moriyón para hacer un pacto para tejer «un frente común» contra la contaminación en la zona oeste de Gijón. El candidato socialista recordó que Moriyón se reservó para si las competencias municipales en materia de medio ambiente cuando fue Alcaldesa de Gijón «¿y qué hizo?, parece que nada», señaló Luis Manuel Flórez, para agregar que «me gusta ser serio, entonces yo no entiendo como Carmen Moriyón plantea estas cosas cuando ella tenía esa responsabilidad» cuando gobernó sin haber hecho nada, a juicio del candidato socialista.

Floro y Monchu García hicieron estas manifestaciones poco antes del inicio de la asamblea del PSOE de Gijón en la que los militantes votarán para expresar cuáles son sus preferencias en el orden de la lista de candidatos a concejal, salvo para el segundo puesto de la Lista, que lo ocupará la gerente de Divertia y exconcejala Lara Martínez. También se votará a los aspirantes a formar parte de la candidatura autonómica del PSOE

La ejecutiva del PSOE de Gijón se reunirá mañana por la mañana para ratificar el resultado y consultar con el candidato a la Alcaldía si aplican algún cambio en la lista que pactaron el sector oficial del PSOE de Gijón y el afín a la FSA liderado por Ana Puerto. Además de la lista pactada por ambos sectores, han presentado su candidatura a las votaciones de hoy otros dos militantes socialistas. La urna permanecerá abierta hasta las diez de la noche, cuando se producirá el recuento.