El rechazo de Podemos aboca a cerrar el mandato municipal sin nuevo presupuesto

De votarse, los tres ediles del grupo municipal de Podemos–Equo rechazarán esta mañana en el Pleno el presupuesto municipal de 269,3 millones –369, 4 en el consolidado que incorpora a las empresas municipales y organismos autónomos– con el que el gobierno de PSOE e IU quería acabar mandato y dejar afianzados los proyectos a desarrollar con fondos europeos. Votar no al presupuesto fue la orden que, por unanimidad, dio la militancia a los ediles de la formación morada en la asamblea que tuvo lugar ayer tarde en el centro municipal integrado «Gijón Sur».

Salvo sorpresa de ultima hora el rechazo de Podemos a las cuentas conllevará que el Ayuntamiento mantenga la situación de prórroga con la que empezó el año. Podemos-Equo era el único grupo con quien el gobierno había llegado a desarrollar una negociación de más de una reunión. El no de Ciudadanos, PP, Foro, Vox y el concejal no adscrito estaba ya garantizado. La abstención de la única formación de izquierdas de la oposición fue, en 2020 y 2022, el salvoconducto para que el gobierno de Ana González tuviera presupuestos. Las cosas han cambiado a pocos meses de unas elecciones.

«La negociación acabó como empezó, apelando a nuestra responsabilidad política a cambio de nada. Nosotros no somos el PSOE, nosotros somos Podemos, no vemos la sociedad de la misma manera y tenemos nuestro programa. La negociación no ha sido tal, ha sido casi una tomadura de pelo. No podemos votar si a cambio de nada. A cambio de un presupuesto donde no se ve reflejado nada de Podemos», explicaba ayer la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero, al final de la asamblea y poniendo en valor esa unanimidad en la decisión de las bases.

El no de la militancia de la formación morada tuvo que ver con la negativa del gobierno, en base a la falta de recursos, a comprometerse con las propuestas más significativas para Podemos o a apostar por el IBI diferenciado. Pero no solo. La gota que colmó el vaso, fue la alternativa que para conseguir más dinero les dio a edil de Hacienda, Marina Pineda: que apoyaran subir las tasas de Emulsa. Algo a lo que Podemos ya dijo no en el debate de las ordenanzas fiscales. «Eso ofendió a la militancia y al partido, que ofrecieran subir la tasa de basura cuando tuvimos la oportunidad de tener un IBI diferenciado para tener recursos que dedicar a inversión y gasto social», remató la podemista. En todo caso el compromiso con Podemos nunca fue, se explica desde la formación, más allá de conjugar en condicional la acción de que si quedaba dinero libre de los remanentes se podría aplicar a alguna de las medidas que pedía la formación morada y verde.

Desde el equipo de gobierno, Marina Pineda siempre dejó claro que se estaba ante un presupuesto muy ajustado y marcado por los compromisos con Europa y la necesidad de asumir las subidas por la inflación. Un presupuesto ajustado ahora y unos remanentes a poder incorporar dentro de unos meses que serán inferiores a los de otros años y que ya están más que comprometidos por las necesidades de aportaciones a las empresas y la actualización de la factura energética del Ayuntamiento,

Para Laura Tuero, el proyecto de presupuesto de 2023 del gobierno de Ana González es el fiel reflejo de la gestión de estos años: «propuestas de última hora, sin buscar el consenso y apelando a la responsabilidad de los demás. Una estrategia de hechos consumados, que no ha hecho más que generar rechazo».

El pleno de prepuestos está convocado para las diez de esta mañana y tiene como primer punto del orden del día la toma de posesión de su acta de concejala de María Caunedo, la nueva integrante del grupo municipal socialista en sustitución de Olmo Ron. Luego llegará el momento de debatir y votar los presupuestos, incluidas las enmiendas de la oposición que les hubieran sido rechazadas en comisión de Hacienda pero quisieran reproducir en el Pleno. Aunque también está la opción de repetir el escenario del debate de las ordenanzas fiscales cuando Marina Pineda, visto que no había acuerdo con Podemos para sacarlas adelante, hizo uso de su turno de palabra para luego retirar la propuesta y evitar su votación.