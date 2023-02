Vizoso será hijo adoptivo de Gijón, y la Semana Negra, medalla de oro

El médico Francisco Vizoso y la Semana Negra centran las máximas distinciones de la ciudad este año después de que la corporación municipal acordó ayer condecorar al cirujano del Hospital de Jove como hijo adoptivo de la ciudad y al festival literario con su medalla de oro. El listado de honores se completa con medallas de plata para el Club Balonmano La Calzada, el colectivo «30 días en bici» y el grupo musical «Australian Blonde». Las distinciones se entregarán, como siempre, en una gala institucional en el Jovellanos el próximo 29 de junio, por San Pedro.

La junta de portavoces del gobierno acordó condecorar a Vizoso con el título de hijo adoptivo como premio a una trayectoria investigadora en el sector médico que viene desarrollando en Jove desde que se doctoró hace ya más de 30 años. El Ayuntamiento entiende que el gallego «ha conseguido que Gijón sea un referente en la investigación de las células madre», con las que ha realizado ya aportaciones pioneras para el diagnóstico y tratamiento del cáncer. Licenciado en Santiago de Compostela, cursó su especialidad en el antiguo Hospital General de Asturias y ha desarrollado el grueso de su carrera en la ciudad.

La Semana Negra, a juicio de los portavoces municipales, «se ha consolidado como uno de los eventos de referencia del calendario gijonés» desde su fundación en 1988, y ha logrado «una impronta» que «trasciende» al ámbito local por su «vocación de convivencia entre la cultura y la fiesta popular».

En cuanto a las medallas de plata, el Club Balonmano La Calzada se creó en 1995 tras la fusión de otras dos entidades deportivas femeninas. Recibe ahora la medalla de plata de la ciudad por haberse convertido en «un proyecto de referencia para la zona Oeste». La jugadoras fueron campeonas de la Copa de la Reina y Subcampeonas de la supercopa en 2018, en 2019 se hicieron con la Mini Copa de la Reina y en 2020 fueron bronce en la Liga División de Honor Femenina.

La campaña «30 días en bici», por su parte, nació en 2013 para «promover el uso diario y cotidiano de la bicicleta por salud, bienestar personal y mejora de la calidad de vida», importando sus impulsores a Gijón un modelo de organización muy extendido por otros países. El grupo «Australian Blonde», por último, fue «uno de los grupos que dieron forma y lideraron el Xixón Sound en la década de los 90» y, señala el Ayuntamiento, dejó «marca en la historia del indie español». Fue fundado en 1992 por Tito Valdés, Roberto Nicieza y Francisco Nixon. Este año se cumplen tres décadas desde que lanzaron su álbum de debut, «Pizza Pop», su mayor éxito.

Francisco Vizoso | Médico e investigador del Hospital de Jove y pionero en varios estudios de células madre

«Este honor es demasiado grande, pero me siento hijo adoptivo desde hace tiempo»

Al investigador y cirujano Francisco Vizoso sus pacientes lo tienen «amenazado»: «Si te marchas, me voy contigo a Galicia». Pero el coruñés, de 64 años y residente en la ciudad desde 1990, no tienen ninguna intención de alejarse de Gijón. «Yo me siento hijo adoptivo desde hace mucho tiempo. Hay como una magia en Gijón, en cada sidrería y en cada calle, y me siento un privilegiado de poder vivir aquí», aseguraba ayer el médico del Hospital de Jove minutos después de anunciarse un nombramiento que, reconoce, no se esperaba «en absoluto». Por eso el gallego, normalmente dicharachero, se tropezaba con los balbuceos: «¿Que como lo veo? Pues de momento es que no lo veo. Lo tengo que asimilar, aún no me lo creo. Siento que es un honor demasiado grande».

Reconoce Vizoso que cada galardón suele pillarle de sorpresa. En 2011 fue «Gijonés Ejemplar» por la Asociación Costa Verde y, como manda la tradición, entregó el premio al homenajeado del año siguiente, que fue el actor fallecido Arturo Fernández. «Quién se lo iba a imaginar, ¡yo con ese hombre!», rememora. También recibió en 2018 el premio «Paul Harris» del Club Rotario de Gijón, y es desde el año pasado patrono de honor del Foro Jovellanos. Ser hijo adoptivo, sin embargo, son «palabras mayores»: «Para mí es ya un honor solo poder vivir aquí, así que ser hijo adoptivo es algo tan grande que no puedo ni hacer un balance. Es un estímulo enorme. Sé que esta es mi casa».

A Vizoso su abuela le solía decir que «los asturianos son los andaluces del sur». Y la entiende. «La gente de aquí tiene virtudes extraordinarias», señala el doctor, que destaca dos. «Los gijoneses tienen una alegría de vivir que yo no conocía de antes, quizás en Galicia yo vi un sentido algo más trágico de la vida», bromea. La segunda virtud, dice, es la generosidad. «Normalmente cuando investigas te sientes muy solo, pero aquí siempre me sentí rodeado de gente extraordinaria y muy solidaria. El paisanaje de Gijón es maravilloso», afirma.

Cuando habla de su trabajo, centrado en el estudio de las células madre, lo hace en plural: «Lo que hacemos en Jove no es obra mía, sino de mi entorno. Estoy muy apoyado por mis compañeros y juntos, aunque nos queda mucho por recorrer, sí hemos aportado pequeños avances a la ciencia, y así es como avanza». «También creo que nada hubiese surgido sin el apoyo inmenso de esta ciudad. El resto solo es intentar hacer las cosas bien», concluye.

Ángel de la Calle | Director de la Semana Negra

«Es un premio a la ciudad, a los gijoneses que han consolidado el certamen durante 35 años»

«En realidad, es un premio a la ciudad, que es la que hace posible la Semana Negra; a los gijoneses, que son los que con su asistencia en estos 35 años son los que han permitido que se haya consolidado y potenciado, que el festival exista y tenga el éxito nacional e internacional que tiene». Ángel de la Calle, director de la Semana Negra, se refería ayer con estas palabras a la medalla de oro que le ha otorgado el Ayuntamiento al festival lúdico-cultural. Además de mostrar su agradecimiento a «los representantes del pueblo de Gijón y a su Ayuntamiento», el director de la Semana Negra también quiso recordar en este momento «a los fundadores, Paco Ignacio Taibo II y Tini Areces», impulsores de la implantación en Gijón de la Semana Negra.

«El premio es para los ciudadanos y los visitantes y por supuesto para los escritores y autores que vienen todos los años de forma desinteresada, y para los medios que habéis hecho que este festival sea conocido en todo el mundo», señaló el director del certamen, quien insistió en que con este galardón, «el Ayuntamiento lo que hace es reconocer y agradecer a la propia ciudad que es la que mantiene un festival de multitudes». Además de con el público, el director de la Semana Negra también quiso compartir el premio con todas las sociedades culturales de Gijón y de Asturias y las de otros puntos de España participan en la Semana Negra, así como para los patrocinadores privados y públicos.

De La Calle señaló que el reconocimiento municipal es «un orgullo, porque ser profeta en tu tierra es complicado», agregando que «si ya era satisfacción tener la máxima condecoración que en España otorga el Ministerio de Cultura a creadores, artistas y actividades culturales, para nosotros es más emocionante tener la Medalla de Oro de Gijón». La Medalla de las Bellas Artes le fue concedida el año pasado al certamen.

El mes que viene, la Semana Negra presentará un avance del programa previsto para este año, en el que espera que ya no haya ningún tipo de restricción por el covid. En la edición del año pasado el certamen lúdico cultural «casi se recuperó la plena normalidad y esperamos que este año de 2023 sea la normalidad absoluta; crucemos los dedos que no volvamos» a las restricciones de la pandemia. De la Calle añadió que el año pasado todavía hubo «un montón de prevenciones, teníamos todavía protocolos de seguridad, que esperamos que este año ya no haya, pero eso depende de la sociedad, no de nosotros». En ese sentido, espera que la distinción sea «símbolo también de que el año pasado acabó un ciclo». «Y de que empiece otro de normalidad», concluye el responsable del certamen.

Manuela Fernández | Presidenta del Club Balonmano La Calzada

«Es un nuevo aliciente para seguir trabajando en pro de la ciudad con las niñas y jóvenes»

«Era la última llamada que esperaba», confiesa Manuela Fernández, presidenta del Club Balonmano La Calzada, galardonado con la medalla de plata de la ciudad. «Estoy orgullosa», reconoce Fernández, que destaca que «no es un premio para un grupo de mujeres que solo hacen deporte, sino que representan un barrio». La presidenta admite que la medalla le hace una «doble ilusión» por el hecho de que estos premios no guardan una relación directa con el deporte.

Pese a lo inesperado de la noticia, Manuela Fernández subraya que este reconocimiento supondrá un plus de energía para el club en su desarrollo. «Viene como un caramelito, es otro aliciente para trabajar en pro de la ciudad con nuestras niñas y jóvenes», señala la mandataria, que tilda de «histórica» la temporada que vive el equipo gijonés, que compite bajo el nombre de Motive.co Gijón por motivos de patrocinio. «A nivel deportivo, es un año plagado de éxitos», celebra Fernández, que pone un especial énfasis en el valor de la cantera y en la faceta social que aborda el club. «Trabajar la base es fundamental si queremos un equipo potente», explica. Un equipo que ya se encuentra en los cuartos de final de la EHF European Cup. El cielo es el límite para las chicas, que buscan seguir «en la cresta de la ola». «La Medalla es muestra de la calidad del deporte que hay en Gijón», sentencia la presidenta.

Carlos Rodríguez | Coordinador de la iniciativa «30 días en bici»

«Tenemos que replantearnos nuestra forma de consumir y movernos por la ciudad»

Como un «orgullo». Así define Carlos Rodríguez, coordinador de la iniciativa «30 días en bici», la medalla de plata de la ciudad que se la ha concedido a la plataforma, que fomenta la utilización de la bicicleta en la movilidad urbana. «Ser profeta en tu tierra es algo que emociona mucho», cuenta Rodríguez, que remarca que el proyecto «ha puesto a Gijón en el mapa». En abril, «30 días en bici» irá a por su décima edición en la ciudad en un nuevo intento de «generar cambios de conducta y que la gente cambie sus comportamientos en materia de movilidad».

Minneapolis, de donde extrajo la idea, fue el espejo en el que se miró Rodríguez para «adaptarla a las necesidades y realidad de España». Concretamente, de Gijón. Para sacar adelante el proyecto, el coordinador resalta la importancia del grupo que lo hace posible cada año. No solo las «cuatro personas» que conforman el «núcleo duro» son indispensables, también los «cientos» de voluntarios que, llegado el momento, echan una mano. «Cuando la ciudad se llena de bicicletas, cambia», asevera Rodríguez, que anima a los gijoneses a desplazarse en ellas. Las ventajas son innumerables. «Es positivo para el cerebro, la salud mental y para liberarnos del estrés», indica. «Tenemos que replantearnos nuestra forma de consumir y movernos», proclama un Carlos Rodríguez que augura que, en abril, las bicis volverán a tomar las calles.

Tito Valdés | Cofundador de «Australian Blonde»

«Espero que esto sirva para potenciar a los que están peleando por la música»

«Recibimos la medalla de plata con mucha ilusión no sólo por nosotros, sino por la gente que hace música ahora; hay mucha gente peleando por sacar la música adelante, tocando, como promotor, productor de conciertos o dueño de sala. Si este reconocimiento sirve para potenciar todo eso, todavía mejor. Está bien que lo reconozcan, pero aparte de eso que se lo den a un grupo que intentó hacer música para entretener y que fomente que haya quien se quiera dedicar a esto y con esto se puede vivir, fenomenal». Tito Valdés, exbajista de «Australian Blonde» y uno de sus fundadores en 1992 recibió ayer con estas palabras el galardón, recordando «la idea marciana de hacer un grupo de música cuando todavía no sabíamos tocar ninguno».

El exbajista, Roberto Nicieza, añadió que «con el paso de los años nos parece algo natural que nos pasó, pero visto en perspectiva sí que merece una reseña; fue muy espectacular, no nos dábamos cuenta de la importancia de lo que estaba ocurriendo, nos dimos cuenta después cuando vimos la que habíamos liado». El vocalista y único de los fundadores que sigue en el grupo en la actualidad, Fran Fernández, señaló que «es una sorpresa y estoy muy agradecido. Justo pensaba en que Burt Bacharach se ha muerto hoy; recordaré este día».