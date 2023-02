"Los Acoplaos" pescan en casa

A la charanga "Los Acoplaos" el nombre le viene que ni pintado. Del grupo original, que arrancó allá por 1998 como comisión de fiestas de los barrios de Nuevo Gijón, La Braña y Perchera, ya solo quedan tres fundadoras. Una de ellas es Maribel Rodríguez, la presidenta. Las otras dos son Berta Arias y Loli Crespo, encargada de la costura. Así que se puede decir que, con el paso de los años, se han ido integrando nuevos miembros. Para la llegada de esa savia nueva ha sido fundamental contar con el impulso de las familias. Pescar en casa siempre da resultados y eso es lo que ha hecho esta agrupación, muy enraizada en la zona y que ensaya en el pabellón del colegio Antonio Machado.

Hay tías, primas, abuelas y nietas y, sobre todo, muchísima amistad entre ellos. Es habitual que se encuentren por la calle, porque la mayoría son de la zona. También quedan para ir a tomar el café juntos, para salir a cenar y de vez en cuando para llegar a las tantas de la mañana. Pasarlo bien es lo que cuenta. "Todos nos conocemos del barrio", explican.

Se dan casos bastante curiosos. Sergio Jovellanos es el padre de Mario Jovellanos. El hijo lleva más que el padre en la agrupación. La abuela del pequeño es Berta Arias, que lleva ya unos 25 años en la charanga, es decir, desde que arrancó allá a finales de los noventa. "Fue mi suegra la que me convenció de entrar", cuenta Jovellanos. "Mi mujer llevaba tiempo en la charanga, pero ya no pertenece a ella", detalla para explicar la curiosidad de que su hijo, que es pequeño, lleve un año más que él formando parte de este colectivo. Su llegada se explica por lo comentado antes, que necesitaban gente. "Me explicaron que necesitaban refuerzos y me animé", concreta.

La elección ha sido buena, a juzgar por el ambiente que tienen. "Tras la pandemia hubo un momento de impasse, pero ahora ya se está empezando a crear algo más de ambiente", añade. No hace falta que lo jure, porque "Los Acoplaos" suenan muy fuerte. Manejan el tambor y el resto de instrumentos de percusión que da gusto. Cuando empiezan a ensayar, retumban las paredes. Tampoco descuidan los bailes. Mientras los que llevan los tambores lo dan todo, se puede ver a varios miembros del grupo marcándose unos pasos. Tienen hasta mascota, un perro llamado "Peter", con su propio chubasquero personalizado con el nombre de la charanga. Dijo Gustave Flaubert, reputadísimo novelista francés del mejor realismo, que "Dios está en los detalles". Pues "Los Acoplaos" cumplen con la máxima.

Maribel Rodríguez es la presidenta y es la tía de Arancha y de Daniela Rodríguez. Daniela tiene 11 años y las cosas muy claras. Tiene mucha labia y convence con solo escucharla del gran aprecio que le tiene al carnaval gijonés. "Me encanta desfilar por las calles y que la gente nos mire", reflexiona la pequeña. "Este año lo tenemos planteado un poco como todos. Es decir, con prisas de última hora. Es lo de siempre", relata, de nuevo, Maribel Rodríguez.

Lo dicen porque, como el resto de las charangas, están con los retoques de última hora. Los últimos cambios antes de tenerlo todo listo para que corra la folixa en el Antroxu gijonés. "Lo llevamos bien. La semana pasada lo teníamos un poco menos encauzado, pero ahora vamos acelerando a última hora", añade. Por si no había quedado claro, entre ellos tienen muy buen rollo. Son como una familia. Y como todas las familias tienen sus más y sus menos. Nada del otro mundo. Y nada que no se pueda solucionar saliendo juntos. Nunca desaprovechan la ocasión de pasarlo de la mejor manera posible.

"Los Acoplaos" quedaron décimos el año pasado. Fueron en una ocasión segundos, pero nunca han quedado primeros en el concurso de las charangas. Quizás este año sea el suyo. Desde luego Arancha Rodríguez lo tiene muy claro. "Apuntamos muy alto. Creo que vamos a quedar primeros", dice, rebosando confianza. Eso sí, tienen claro que en el Antroxu hay muchísimo nivel. Y eso es buen indicativo de que esta fiesta goza de una estupenda salud en la ciudad. Y que siga siendo así por muchos años. O mejor, para siempre.