La Caracola dice adiós

La Caracola, el popular quiosco de la calle Corrida, ha bajado la persiana por el retiro de su responsable, Nacho Bayón. El local, inaugurado en 1975 como estanco y reconvertido hace algo más de 20 años en un puesto de venta de prensa, fue desde sus orígenes una parada obligada para muchos lectores porque Bayón tenía una selección ingente de periódicos y revistas de dentro y fuera del país. Había prensa italiana, francesa, alemana y rusa; y revistas sobre música, cine e historia editadas en el extranjero. Esa variedad temática se mantuvo hasta hace bien poco, aunque la crisis ya en marcha de las distribuidoras internacionales acabó de reducir el mercado a raíz de la pandemia por coronavirus. "Por eso, me retiro con gratitud. Porque, si no fuera por la lealtad de los clientes, un quiosquero a día de hoy no sobrevive", agradece el gijonés. Bayón dirigió el negocio desde sus inicios junto a su esposa, Juncal Cacho, fallecida el pasado diciembre.

En La Caracola, la variedad temática del género implicaba una clientela también muy diversa. Cacho y Bayón fueron ejercitando la memoria a golpe de encargo, y acabaron memorizándose las dispares preferencias de sus clientes. En esta última época, Bayón ha constatado un repunte en el género histórico y de ciencia –está creciendo la buena acogida, sobre todo, de publicaciones mensuales con temáticas muy concretas–, pero los quioscos tienden a funcionar "por modas que van y vienen". Hubo, por ejemplo, una racha de "euforia" en toda la ciudad por las revistas musicales y un repentino interés a nivel nacional por la II Guerra Mundial que cubrió durante meses el escaparate de la calle Corrida con publicaciones "ultraespecíficas" del conflicto bélico. Bayón, salvo por las revistas del sector del automóvil –nunca logró interesarse por los coches–, controlaba qué tendencias cogían fuerza. Los cinéfilos, aunque con menor presencia, siempre han tenido en La Caracola un punto de venta de confianza, y la selección de cabeceras de prensa era también muy variada. En el local de Corrida aún se podía comprar, por ejemplo, "Le Monde" en español y en inglés en su edición mensual. La céntrica ubicación del local, además, daba pie a la llegada de compradores más esporádicos, y eso permitió al negocio apostar durante más tiempo por un género amplio de contenidos cuando ya no resultaba tan rentable para la mayoría de compañeros del gremio. Bayón reconoce que el parón de las distribuidoras y la irrupción de internet –que permite el acceso a estas revistas por suscripción en versión digital– está mermando el mercado. "Y eso que todo el mundo dice que, donde esté el papel, que se quite lo demás, ahora luego en la realidad...", bromea. Pero la clave en La Caracola eran los compradores de toda la vida: el vecino del centro que se acercaba todas las mañanas a por su periódico de confianza y reservaba un par de revistas cada mes. El quiosquero lo sabe y por eso, aunque ha querido retirarse sin alardes y prefiere mantener un perfil bajo, sigue parándose por la calle con clientes a quienes hasta hace un par de semanas veía a diario. Y para más de uno, más allá de tener que despedirse de su vendedor habitual, el cierre de La Caracola ha supuesto la pérdida de su parada semanal para recargar la tarjeta ciudadana y del autobús. "Y tienen razón. Como cada vez quedan menos quioscos, para estas gestiones quedan ya pocos sitios. Muchos negocios no lo ofrecen para no perder tiempo de venta, pero es un servicio necesario", defiende Bayón. Él, liberado ahora ya del exigente horario de un quiosquero, asegura que mantendrá su tradición de leer la prensa local cada mañana, solo que desde el bar y dándole vueltas al café. Pero con la misma filosofía: "Donde esté el papel...".