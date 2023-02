El certamen de los 3.000 autores

Ángel de la Calle recuerda a modo de anécdota cuando le encargaron dibujar el cartel de la tercera edición de la Semana Negra. "Me preguntaron cuántas ediciones pensaba hacerlo, me vine muy arriba y dije que veinte, pero para nada pensé que se llegaría a tantas ediciones, ni loco", dice. "Porque al final es una lucha año tras año por sacarlo adelante. Es un mérito enorme haber alcanzado las 35 ediciones", confiesa el director del certamen literario. La Semana Negra, que recibió hace un par de meses la distinción de la medalla de oro al Mérito en las Bellas Artes, ha sido distinguida ahora por el Ayuntamiento de Gijón con la medalla de oro de la ciudad, un premio que sus responsables recogerán el próximo 29 de junio, con motivo de la festividad de San Pedro.

"Al final, da más calorcito que te den esto, un premio en tu casa, que reconocimientos en Francia o en el Ministerio. Porque vivimos aquí, que te feliciten unos amigos o la gente, eso da más calorcito que si lo dice el Boletín Oficial del Estado, que también está bien que eso suceda", remarca De la Calle, actual director e integrante del equipo fundador de la Semana Negra en 1988, cuando el festival nació exclusivamente dedicado a la novela negra.

Aquella idea fue evolucionando para incorporar ciencia ficción, cómic, fantasía y novela histórica. En sus más de tres décadas de historia se ha convertido en un referente de los festivales literarios combinando, durante una semana, lo cultural con lo festivo y mezclando la literatura nacional e internacional con la música, el cine o la fotografía. Son las señas que han convertido en única a la Semana Negra. "Es como una pieza de arte contemporáneo, como una performance, que cuando llegas no sabes qué te va a pasar ese día", cuenta De la Calle.

Por la Semana Negra han pasado, según los cálculos de su director, cerca de 3.000 autores en estas tres décadas y media de vida. "Y muchos de ellos repiten, pero es que pasamos de las primeras ediciones en las que venían unos 30, al momento actual en el que tenemos cerca de 200", afirma antes de añadir otro de los motivos por los que cree que la propuesta funciona: "Es un festival absolutamente defensor de que la cultura es un derecho y un bien. Combinado con esa idea de que puedas ir a ver qué pasa, que si quieres comprar un libro, ir a la noria o beber cerveza te lo pagas y lo disfrutas".

A lo largo de toda su trayectoria, la Semana Negra ha pasado por hasta 14 sedes, entre ellas El Musel, el astillero donde Poniente, El Molinón, el parque Hermanos Castro, la explanada de Marina Civil, la playa de El Arbeyal o los antiguos astilleros de Naval Gijón, el espacio que ocuparon en la última edición. Su propuesta ha ido evolucionando, pero siempre con esa filosofía, que mantienen los colaboradores que la sacan adelante, de combinar la parte literaria con la lúdica. Lo que les permite mantener recuerdos de esta cita.

"Ante todo soy lectora. No soy de aquí, así que cuando veía el Tren Negro en el periódico, para mí era un sueño estar aquí. Y ahora soy parte de esto y lo disfruto muchísimo. Para mí lo más importante son los libros, el acceso libre y gratuito", cuenta Carmen Molina, que lleva desde 2007 colaborando en diferentes tareas con la organización. "Al final, estoy para lo que haga falta", indica. Algo parecido sucede con Helenca Mata, con una trayectoria aún mayor, que se remonta al año 2000. "La Semana Negra es como un gran barco. Me quedo con la calidad humana del equipo, las relaciones y el tiempo que pasamos. Gracias al apoyo y al trabajo desinteresado que hacemos todos esto sale adelante, y convertirnos esto en un referente a nivel de ciudad para el resto del mundo", detalla.

Más joven, David Acera, que lleva desde el pasado año como coordinador de la sección infantil y juvenil, rememora sus tiempos de colaborador al inicio, como tombolero por ejemplo, y también en el papel de admirador que disfrutaba visitando el certamen. "Para mí como niño mis recuerdos son verano, Gijón y Semana Negra", asegura. "Es la apuesta más formidable por la cultura popular y especialmente por la literatura. Es el gran referente de la literatura del norte de España, y muchas veces los que estamos aquí no entendemos la dimensión que supone", comenta, antes de profundizar: "Es un premio para la ciudad de Gijón y para Asturias tener un evento así", indicó.

Una seña de identidad de la Semana Negra es su cercanía con los autores. Lo explica Pedro Álvarez. "Es un punto de encuentro entre lectores y aficionados, pero con los autores, que eso hay pocos sitios en los que se produce, puedes ir a tomarte una caña con ese autor, con esa complicidad especial que se genera", afirma, antes de que empiecen a desfilar los recuerdos, anécdotas y momentos especiales en la conversación entre los integrantes de la Semana Negra. "Me flipó mucho el año que se inauguró la Semana Negra a lomos de un elefante con Paco Ignacio Taibo II, me parecía una cosa que ahora sería políticamente incorrecta e imposible", comenta David Acera.

"Fue impresionante la charla de Ana María Matute, en aquella carpa a reventar, que no cabía nadie más, con un hilo de voz que no se le oía por más que subíamos los micros, pero luego resonaban muchísimo los aplausos", señala Carmen Molina. "Y con el gin tonic a su lado", ríe De la Calle, que aporta también su historia peculiar del certamen: "Conseguimos traer a Jim Steranko, que es la exposición más cara que hemos asegurado. Y nos sorprendió cuando nos que contó que, pese a ser un tipo de Marvel, que no tenían originales en aquella época, pero que él sí los tenía, y era porque los había robado del almacén". La broma de cuando se intentó hacer un récord Guinness de conga, que rescata Pedro Álvarez, o un encuentro con Joaquín Sabina, que rememora Helenca Mata, "junto a las noches de poesía con 500 personas", son otros de los apuntes que sobreviven en la memoria de los integrantes de la Semana Negra, medalla de oro de Gijón. "Es un premio especialmente para los gijoneses", concluye Ángel de la Calle.