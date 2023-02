Floro responde a Moriyón sobre el pacto antipolución: "No hizo nada como alcaldesa"

El PSOE de Gijón contaba anoche los votos de los 420 militantes que eligieron algún candidato durante la asamblea convocada para conocer sus preferencias sobre el orden de la lista con la que concurrirá el partido a las elecciones municipales, entre el tercer puesto y el 27.º de la candidatura y a los aspirantes a integrar la lista autonómica. La votación era similar a la fórmula que se usa para el Senado. Cada militante puede marcar el nombre, como máximo, de hasta 27 aspirantes a concejal, respetando la paridad entre hombres y mujeres y de hasta 34 aspirantes a diputado autonómico, si bien sólo se presentaron 22 incluyendo a los de otras agrupaciones socialistas asturianas. Las urnas cerraron a las diez de la noche y además de esos 420 votos para el recuento, algunas decenas más de militantes optaron por votar en blanco o nulo. El candidato, Luis Manuel Flórez, "Floro", aprovechó la ocasión para responde al pacto ofrecido por la aspirante de Foro, Carmen Moriyón, contra la contaminación: "No hizo nada como Alcaldesa".

La baja participación, respecto a un censo de 1.164 afiliados, se explica por la propuesta oficial de candidatos fue pactada. La ejecutiva local, en coordinación con el candidato a la Alcaldía, Luis Manuel Flórez, "Floro" presentó a la asamblea la propuesta de lista que pactó con el sector afín a la FSA liderado por Ana Puerto. Además, otros dos militantes se postularon como elegibles por su cuenta. En la votación no se sometió a la consideración de los militantes el segundo puesto en la lista municipal, al ser inamovible la propuesta presentada por la ejecutiva junto con el candidato, de que ese lugar lo ocupe la gerente de Divertia y exconcejala Lara Martínez.

El secretario general del PSOE gijonés, Monchu García, apuntó ayer que se trata de una votación que "no es vinculante, pero que determina la opinión de la agrupación y nosotros llevamos a la asamblea una propuesta que se basa en tres cuestiones: buscamos gente que tuviese capacidad, conocimiento y vocación de servicio para remangarse y ponerse a funcionar en el Ayuntamiento; hemos buscado la representatividad no sólo de la diversidad que tiene la agrupación, sino también de la ciudad que queremos gobernar y el tercer criterio es el de la coordinación, compartir un proyecto con la Federación porque somos una agrupación que queremos comprometernos en el resultado autonómico" para que repita como presidente del Principado Adrián Barbón. La ejecutiva del PSOE de Gijón se reunirá hoy para emitir un informe sobre el resultado de la asamblea, que podría o no incluir cambios en la lista inicialmente propuesta, algo para lo que será determinante el parecer de Floro. El informe se trasladará a la Ejecutiva de la FSA y el proceso culminará en el comité federal.

Floro, por su parte, señaló poco antes de la asamblea que "celebramos que por fin tenemos un equipo integrador, un equipo motivado para trabajar, un equipo sensible a la realidad de nuestro municipio y esta es para mí un motivo de alegría". "Estoy muy contento, porque ya somos un equipo, que entiendo que es un equipo ganador. Tenemos equipo, tenemos proyecto y tenemos ganas de trabajar por la ciudad y por el mundo rural", dijo.

En ese contexto, Floro respondió a la propuesta que le hizo Moriyón para hacer un pacto para tejer "un frente común" contra la contaminación en la zona oeste de Gijón. El candidato socialista recordó que Moriyón se reservó para si las competencias municipales en materia de medio ambiente cuando fue Alcaldesa de Gijón. "¿Y qué hizo?, parece que nada", señaló, para agregar que "me gusta ser serio". "Por eso, yo no entiendo cómo Carmen Moriyón plantea estas cosas cuando ella tenía esa responsabilidad" cuando gobernó sin haber hecho nada, a juicio del candidato socialista.