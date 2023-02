El Pleno tumba el mayor presupuesto de la historia con bronca entre PSOE y Podemos

No hubo sorpresas. El Ayuntamiento transitará en prórroga presupuestaria los últimos meses de mandato del equipo de PSOE e IU encabezado por Ana González y los primeros del nuevo gobierno que salga de las urnas de mayo. El no de los concejales de Ciudadanos, Foro, Podemos-Equo, PP, Vox y el edil no adscrito sirvieron para tumbar en el Pleno el proyecto presupuestario de mayor cuantía de la historia de Gijón, con 269, 4 millones de presupuesto municipal que se eleva casi a los 370 en el consolidado del Grupo Ayuntamiento.

Toca gestionar las cuentas de este 2023 a partir de un presupuesto ya prorrogado de 220,2 millones e ir adecuándolo, a base de modificaciones, al escenario económico real, los gastos ineludibles y los compromisos con Europa. De hecho, la previsión es que los primeros ajustes, centrados en gastos de personal y subvenciones, vayan al Pleno de marzo. También se trabaja ya en el préstamo de veinte millones para inversiones.

El resultado final de la votación –ya sabido desde que en la noche del jueves las bases de Podemos decidieran el no de sus tres ediles– llegó después de dos horas de debate donde la oposición reprochó al gobierno sus tintes autoritarios y sus posiciones sectarias, el gobierno reprochó a la oposición su falta de responsabilidad con la ciudad y el electoralismo de sus decisiones y PSOE y Podemos-Equo se reprocharon mutuamente la falta de voluntad política para llegar a un acuerdo que permitiera tener unos presupuestos desde la izquierda en Gijón.

Marina Pineda, la edil socialista de Hacienda, no se anduvo con medias tintas al acabar el pleno: "Lamentamos que Gijón no vaya a tener presupuesto el año que era más importante que nunca contar con unas cuentas aprobadas que permitiesen el funcionamiento normal de todos los servicios y acometer todos los proyectos en cartera. Y lamentamos especialmente la actitud de Podemos-Equo. Un partido supuestamente de izquierdas que nos ha estado ninguneando, que dilataba las reuniones para negociar, que presentaban sus posturas antes en los medios de comunicación... No había ninguna voluntad por su parte. Si no querían negociar con el PSOE que lo hubieran dicho".

Al tiempo que desgranaba los inconvenientes de Podemos para entenderse con el PSOE, Pineda mostraba lo "curioso" de la coincidencia de los votos de Podemos y Vox en las enmiendas. "Pasó hoy y ha pasado a lo largo de todo el mandato, como pasó en el anterior mandato con Xixón Sí Puede (la marca de Podemos) y Foro", sentenció la concejala del PSOE.

La historia se escribe de otra manera desde Podemos. "Del primer al último minuto, el único argumento del gobierno para sacar adelante sus presupuestos fue apelar a la responsabilidad política. En Podemos-Equo entendemos la responsabilidad como acción política y no como un acto de caridad. Nos ofrecieron fue un lo tomas o lo dejas. Han actuado como si tuvieran una mayoría que no tienen y éste es el resultado", indicó la portavoz de Podemos-Equo, Laura Tuero. La formación morada y verde había presentado 48 propuestas a la negociación que movilizaban unos siete millones de euros. Para Tuero tan grave como no querer asumir esas medidas había sido que el PSOE a lo largo del mandato no hubiera impulsado el IBI diferenciado o que hubiera llevado la subida de la tasa de basuras a la mesa de negociación.

Una propuesta que Pineda calificó de simple idea que se lleva a una mesa negociador. La misma Pineda que también les ofreció liberar dinero para la compra de autobuses de Emtusa cuando reciban la financiación que esperan del Principado para el plan de barrios degradados. "Les aceptamos 25 de las 48 medidas aunque es cierto que 10 peligraban si no había remanentes y nunca hubo contestación. Eso no es negociar con lealtad y buena fe", remató Pineda. Fundamentalmente las aceptaciones tenían que ver con gestiones, como el reglamento de laicidad o el consejo de memoria, sin coste económico.

A Podemos también le cayó un chorreo desde la Casa del Pueblo. El secretario general del PSOE, Monchu García, indicó que "hay fuerzas que hablan mucho pero ejercitan poco. No es la primera vez que Podemos hace cosas similares", agregando respecto a la candidata de la Alcaldía por Podemos, Olaya Suárez que "esa nueva intención que declaraba la candidata de acuerdos y de diálogo, debe ser que todavía no tiene un peso específico en su organización, porque la unanimidad me cuesta entenderla para rechazar un proyecto así".

Ciudadanos fue la otra fuerza política de la Corporación con la que se abrió una negociación, que no pasó de la primera ronda. La formación naranja colocó como líneas rojas la paralización del plan de Movilidad, el reglamento de laicidad y el plan del Muro. Sin un sí a esto no había nada más que hablar. Y no lo hubo. «Nos han pedido responsabilidad y altura de miras pero ustedes llevan cuatro años instalados en la irresponsabilidad. Han comprometido dinero sin contar con nadie y ahora nos piden a los demás que lo asumamos», denunció Rubén Pérez Carcedo. Para el edil de la formación naranja parte de ese compromiso va «a los caprichos del edil de Movilidad. No sabemos si es un gobierno del PSOE apoyado por IU o de IU apoyado por el PSOE».

El edil de IU, Aurelio Martín, fue diana de muchos de las críticas de la oposición, que no se olvidó de recordarle la sentencia judicial que acaba de tumbar la ordenanza de Movilidad y de afearle su incapacidad para tejer consensos. «No podemos tener consensos que paralicen, los consensos deben ser para que la ciudad avance. Los consensos requieren voluntad y no excusas», fue su respuesta antes de agradecer con ironía «que me hagan tan protagonista de todo, no me lo merezco».

«Estamos ante un gobierno que necesita mucho más dinero para hacer mucho menos de lo que se hizo en otros mandatos. Ustedes buscan unos panolis que les vengan a votar a todo que sí y no lo van a conseguir. Funcionan igual que si tuvieran mayoría absoluta y no la tienen», les espetó el portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, tras ironizar con un «presupuesto que es el más alto de la historia y no tiene ni un duro para la zona rural ni para arreglar pabellones deportivos llenos de goteras».

Del cero en la casilla de la zona rural también se acordó la edil popular Ángeles Fernández-Ahúja para quien «son unos presupuestos hipotecados que no satisfacen las urgencias y necesidades de los gijoneses. La concejala entiende que este gobierno, al que dio el calificativo del peor de la historia de la democracia, ha optado por «proyectos grandilocuentes que no son urgentes ni prioritarios, como la zona de bajas emisiones o el servicio de bicicletas eléctricas». Otra vez la movilidad en el centro del debate político.

Para Vox nada bueno había en un presupuesto al que presentaron una enmienda a la totalidad. Ni en el gobierno que lo impulsó. «Han destinado los recursos a destrozar esta ciudad desde una política ideologizada y sectaria que la ciudad rechaza. Una política que diferencia este y oeste, hombres y mujeres, rojos y azules...», desgranaba el portavoz municipal, Eladio de la Concha, para quien las acciones de movilidad han sido el problema: «les han explotado los vehículos en la cara». También votó no el edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, quien criticó un «presupuesto desajustado a la realidad» y un «gobierno con un problema de crédito político».