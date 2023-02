Pumariega, candidata del PP a la Alcaldía tras el paso atrás de Pablo González

Incógnita despejada. Ángela Pumariega será la candidata del PP a la Alcaldía de Gijón después de que el comité electoral regional del partido acordara ayer su designación tras haberlo hecho unas horas antes el órgano local, que adoptó la decisión por unanimidad en una breve reunión. El anuncio oficial se produjo a las ocho y media de la tarde con un escueto comunicado en el que la formación destaca la condición de medallista olímpica de la regatista y concejala. Así se ponía fin a más de tres meses de intensos debates y tensiones en torno al cabeza de lista popular en la mayor ciudad asturiana. La elección llegó tras la renuncia del presidente local, Pablo González, que comió en un céntrico restaurante ovetense con el candidato autonómico, Diego Canga, y el secretario general a nivel autonómico, Álvaro Queipo.

El paso atrás de González llegó días después de que Canga hubiera elogiado públicamente la valía de Pumariega y de que el empresario Germán Heredia renunciara también a ser el candidato en favor de la concejala ante el comité electoral. "Me entrego desde ahora mismo en cuerpo y alma a este ilusionante reto", aseguró la edil. También expresó su "profundo agradecimiento a todos y cada uno de mis compañeros en el PP de Gijón y a los comités electorales de la organización a nivel local y regional por confiar en mí el honor de ser la candidata de mi partido a la Alcaldía de mi ciudad". "Además de un gran orgullo, esta decisión supone para mí ante todo una enorme responsabilidad, porque soy consciente de lo necesario que resulta para Gijón un proyecto que permita a los ciudadanos recobrar la esperanza de contar con un gobierno municipal que trabaje para ellos, para mejorar la calidad de vida de todos los gijoneses, para recuperar la esencia de la ciudad", añadió.

Pumariega dio además el pistoletazo de salida a su campaña electoral con apreciaciones sobre la situación política gijonesa. "Estamos en los últimos coletazos de un mandato en el que hemos padecido el peor gobierno local de la historia de la democracia, con un modo de actuar caracterizado por el sectarismo, las decisiones motivadas siempre por la imposición ideológica y nunca por el bienestar de la ciudadanía, y por un absoluto desprecio por el diálogo e incluso por las leyes, como con demasiada frecuencia han tenido que recordar los tribunales", aseveró. "Por eso, es más importante que nunca en estas más de cuatro décadas ofrecer a los gijoneses un cambio mejor, hacia la ilusión, un cambio en el que los protagonistas serán los ciudadanos y para el que el PP ofrecerá el mejor programa, el mejor equipo y las mejores formas de hacer política", remató.

La próxima cabeza de cartel del PP en Gijón también quiso destacar "la generosidad de los compañeros que legítimamente expresaron su aspiración a encabezar nuestra candidatura y que han renunciado en la confianza en que mi perfil era el más adecuado". "No voy a defraudarlos ni a ellos, ni al resto de los militantes y simpatizantes del Partido Popular ni, sobre todo, a ningún ciudadano de Gijón", añadió. "Me entrego desde ahora mismo en cuerpo y alma a este ilusionante reto cuya meta final no está en el 28 de mayo de este año, sino cuatro años después, cuando al final del mandato podamos presentar el objetivo cumplido de que los gijoneses hayan visto mejorada su calidad de vida, su entorno y su convivencia. Sé que para ello contaré con el apoyo de todo el PP y trabajaré sin descanso para contar con ese mismo apoyo por parte de todos los gijoneses", concluyó.

Pumariega decidió dar el paso de optar a ser la candidata popular hace apenas unos días, tras pedírselo algunos destacados militantes, entre ellos, los vicesecretarios del PP de Gijón José Manuel Busto y Guzmán Pendás, responsables de Acción Sectorial y Electoral y Formación y Coordinación Municipal, respectivamente, y la otra concejala popular, Ángeles Fernández-Ahúja, además del histórico afiliado Alejandro Vallaure. Fue el primer movimiento del ascenso de la ya candidata.

Poco después de conocerse la designación de la concejala, Pablo González envió una carta a todos los afiliados del partido en la ciudad informándoles de la situación. "Pumariega es una persona con la proyección, el tesón y la experiencia que necesitamos en la cita electoral de mayo, una candidata ganadora que sin duda devolverá la ilusión a los gijoneses", subrayó. El presidente local del PP aprovechó para pedir a los afiliados que se unan al equipo de campaña para ayudar a ganar las elecciones. "Todos nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y yo, como presidente, pongo a nuestra militancia, de la que formas parte, a disposición de la candidata para que todos juntos ganemos Gijón", dijo. El PP local cierra inicia así una nueva etapa con varias incógnitas por aclarar. La principal es cuál será el futuro de su líder y aún diputado autonómico.

Olímpica en la portavocía municipal