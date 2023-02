Dos décadas de investigación y ocio en el Jardín Botánico

El Jardín Botánico Atlántico celebrará su vigésimo aniversario el próximo 25 de abril. Lo hará con diversos eventos y actividades que, por el momento, los responsables del centro están ultimando. La dirección quiere esperar para anunciarlos a bombo y platillo. Porque dos décadas no es cualquier cifra, aunque parece que fue ayer cuando nació el "neñu" de La Isla, proyecto desarrollado durante el mandato de Paz Fernández Felgueroso como eje fundamental en la política medioambiental del Ayuntamiento y, al mismo tiempo, un atractivo turístico para los visitantes. Era "la esmeralda verde de los gijoneses", como afirmó en su momento la concejala Dulce Gallego.

"Significa mucho para todos los implicados en el proyecto a lo largo de estos 20 años, aunque es un jardín con una historia corta si se compara con otros referentes", afirma Luis Miguel Álvarez, jefe del Servicio de Protección y Educación del Medio Natural y gerente del Botánico, que reivindica la necesidad del "impulso político" para que siga evolucionando. "A nivel de ciudad, es un espacio muy valorado. A nivel asturiano, todavía no. Hay que conseguir que el aprecio se extienda a toda Asturias", resalta el responsables, que esboza los proyectos a corto plazo que se plantean para mejorar el Jardín. Por un lado, se pretende abrir una nueva parte, La Tejera. Y también está en marcha el desarrollo de unos prados de siega. Lo que no se deja de lado es el mantenimiento de las colecciones, que es un "no parar". En términos de infraestructuras, se prevé que, en abril, lo que era la cafetería se convertirá en un aula didáctica para actividades divulgativas y talleres. Álvarez también alude a la importancia de "actualizar la casa museo", de manera que se consolide como "sede de toda la actividad científica y que sea enseñable al público".

Para Reyes Álvarez, del departamento de Didáctica y Divulgación del Botánico, dos décadas en el mundo de las plantas "se notan". "Las cosas han cogido cuerpo y forma y hay colecciones que son distintas", cuenta Álvarez, que remarca el factor educativo que acompaña al museo. "Las tres patas, investigación, conservación y divulgación, son igual de importantes", sentencia sobre el Jardín, organizado en cuatro grandes áreas temáticas: el Entorno Cantábrico, la Factoría Vegetal, el Jardín de la Isla y el Itinerario Atlántico. Si estas siguen atrayendo las miradas de los miles de visitantes que reciben es por la imprescindible tarea de los jardineros encargados del mantenimiento. Uno de ellos es Julio López. "Es una zona privilegiada por las arboledas y el tipo de jardinería, que es distinta a la comercial y para particulares", desarrolla López, que incide en las particularidades del museo. "Hay plantas que en otros sitios se arrancan y aquí deben estar para que la gente conozca que es una mala hierba", cuenta el jardinero, subrogado a la empresa contratista que lleva el cuidado del Jardín. "Es un atractivo turístico muy claro, al igual que el Acuario", proclama Julio. Su compañero, Julián Blanco, tilda de "un privilegio" desarrollar su actividad profesional en un espacio "referente" en la ciudad en materia de biodiversidad. "Es un pulmón de Gijón", asevera Blanco.

Adela Díaz y Estela Vizán trabajan en el Botánico en el marco del Plan de Empleo impulsado a nivel municipal. "Es un placer, se aprende trabajando y se hace todo con mucho mimo", dice Vizán, que califica de "orgullo" el ser partícipe de la conservación de las diversas zonas del museo. "Unas partes alimentan a otras y todo es ecológico", agrega Adela Díaz. Mientras, Miguel Ángel Fernández, encargado de mantenimiento y conservación vegetal, ensalza que el Botánico Atlántico es "una visita obligada" por la ingente cantidad de especies que alberga y los "incontables ejemplares". "Es un lugar emblemático", proclama.

Para un funcionamiento sin sobresaltos, la labor de Miguel Pérez, uno de los miembros del personal de seguridad del Botánico, es fundamental... y dura. ¿La razón? Las dimensiones del espacio. "Es agotador, hay mucho que recorrer", cuenta Pérez, que lleva tres años como trabajador en las instalaciones. Sin embargo, el entorno y la trascendencia del lugar compensan el esfuerzo físico. "Es un sitio muy guapo para trabajar, siempre descubres cosas nuevas", subraya Miguel, que recalca que, estas semanas, el ambiente es "mucho más tranquilo" que en otras etapas del año como primavera o verano.

Una de las más experimentadas es Laura Otero, responsable de taquilla, que inició su andadura en el Botánico en 2006. No ha parado de ver pasar a visitantes a lo largo de los años. "Hay gente que siente el Jardín como suyo", observa Otero, que insiste en lo "variopinto" del espacio, sede de múltiples actividades que complementan su interés estético y natural. Laura pone encima de la mesa otro de los factores que juegan un papel clave en el día a día del Botánico: el tiempo. "Como casi todo es al aire libre, tiene mucho que ver", afirma la responsable de taquilla de un museo que apura los preparativos para festejar, por todo lo alto, sus 20 años como uno de los pulmones verdes de Gijón.