"Es momento para que el PP entre en un gobierno que saque al PSOE e IU"

La medallista olímpica Ángela Pumariega (Gijón, 1984) dio el salto a la primera línea de la política en 2019 en la lista del PP. Fue una de sus tres concejales. Hace año y medio, la abrupta salida de Alberto López-Asenjo, cabeza de lista en aquella ocasión, la convirtió en la portavoz del grupo municipal. El comité electoral de su formación la propuso el viernes como candidata a la Alcaldía. Ha dicho que sí.

–¿Por qué?

–Desde que entré en política mi disposición siempre fue la misma: estar donde el partido decidiese que mi perfil era el más adecuado. Yo no me postulé como candidata, no era mi intención, pero después de las cartas de militantes impulsando mi nombre y siendo coherente con lo que siempre dije, el paso lógico era acceder cuando el comité electoral propuso mi nombre. Por coherencia con mis palabras y responsabilidad con el partido.

–¿Quién fue el más persuasivo al pedírselo? ¿Diego Canga?

–Diego siempre tuvo muy buenas palabras hacia mí, pero nunca me lo pidió como tal. Di más el paso por los compañeros. Ángeles Fernández-Ahúja, con la que llevo compartiendo años de intenso trabajo en el grupo municipal, donde es un apoyo muy fuerte; y también Germán Heredia, que se postuló y luego en su renuncia apostó por mí.

–No nombra a Pablo González (presidente del PP gijonés, que también se postuló como candidato).

–Ha hecho un gran trabajo desde que está de presidente. Ha impulsado el partido en Gijón de una manera que hacía tiempo que no se veía. Le agradezco sus palabras de ánimo y le respeto porque ha hecho un gran trabajo en este tiempo. Pablo acaba de demostrar con su carta de apoyo que trabajaremos todos por este proyecto. A los otros dos aspirantes, les agradezco su disposición y ahora su apoyo.

–¿Contará con ellos?

–Es demasiado prematuro hablar de la lista. Tendremos que sentarnos y ver qué perfiles son los más adecuados. Pero sí es importante tener un buen equipo de trabajo a mi alrededor. Yo sola es imposible que consiga un buen resultado. Es importante integrar a gente con experiencia y a buenos profesionales expertos en cada uno de los temas. Aquí no sobra nadie.

–En los últimos tiempos se veían declaraciones y actos del grupo municipal por un lado y del presidente del partido, por otro. ¿No había buena sintonía?

–La comunicación entre el partido y el grupo ha sido constante. Desde el momento en que me nombraron portavoz del grupo municipal indiqué en las juntas locales mi disposición para trabajar de forma unida con el partido. Es el camino que tenemos que seguir. En todo momento hubo comunicación aunque quizás por cuestiones de agenda hemos seguido caminos un poco más separados en estas últimas semanas.

–¿Cuánto daño hizo Alberto López-Asenjo al PP?

–Lo importante es la unidad que tenemos en el partido. Una vez que Alberto decidió salir del grupo, el trabajo de Ángeles y el mío ha sido intenso para seguir ofreciendo a los gijoneses lo que habían votado. Hay que seguir trabajando en la unidad del partido para conseguir un resultado muy bueno en las próximas elecciones.

–No para de repetir la palabra unidad, pero no es la palabra con la que se identifica al PP de Gijón.

–Pero me identifica a mí. Creo firmemente en el trabajo en equipo. Es imposible conseguir un objetivo si se va solo y es importante no pensar en querencias personales sino en querencias de grupo. Va a ser imprescindible que trabajemos todos unidos. La unidad puede ser nuestro punto fuerte.

–Además de trabajo en equipo, ¿qué más puede aportar Ángela Pumariega al PP y a Gijón?

–Me gustaría trasladar a la política esos valores deportivos en los que me he formado. Unidad y trabajo en equipo, pero también responsabilidad, compromiso y disciplina. Son valores muy importantes para cualquier proyecto... deportivo, laboral o, en este caso político. Otra cosa que me puede diferenciar es que tengo experiencia municipal, tras cuatro años en el Ayuntamiento, pero también juventud, esa imagen de renovación. Se necesita gente joven y con fuerza para que Gijón salga de esta parálisis y polémicas en las que llevamos inmersos los últimos años.

–¿No le ha desilusionado la experiencia política?

–La política es una montaña rusa, pero el amor a Gijón y el poder trabajar por mi ciudad hace superar cualquier momento desagradable. Soy una privilegiada por poder trabajar por mi ciudad y querer ofrecer a los gijoneses un Gijón mejor.

–¿Cuáles son las expectativas del PP en las municipales? Las realistas.

–Es un buen momento para que el PP pueda entrar en el gobierno. ¿Concejales? Como mínimo, duplicar.

–¿Duplicar sobre los tres iniciales o los dos de ahora?

–Gijón votó para que el PP tuviera tres concejales. El PP tiene tres concejales.

–Seis concejales no dan para gobernar en solitario. ¿Con quien gobernaría el PP?

–Tendríamos que verlo a futuro. Ahora mismo hay que centrarse en la campaña electoral y dar la credibilidad de que podemos gobernar en Gijón como lo lleva haciendo el PP en otras ciudades. De primeras vamos a ir con nuestro programas y con nuestras ideas.

–Lo más evidente es Foro.

–Podría ser por la cercanía de estar en el centro derecha, pero eso se tiene que ver a posteriori. Ver cómo están las matemáticas para hacer ese cambio de gobierno que los gijoneses llevan pidiendo a gritos varios meses.

–¿Tiene trato con Carmen Moriyón (candidata de Foro a las municipales y exalcaldesa de Gijón)?

–La institucional que se puede tener con otros compañeros.

–¿Se imagina en un gobierno con ella?

–Lo primero es pensar en nosotros mismos y en hacer una buena campaña. Luego, con los resultados en la mesa, pensar en un buen gobierno para sacar al equipo de PSOE e IU de la Alcaldía. Ya se verá lo que puede ser.

–Gijón ya tiene dos herencias de gobierno que evaluar: la del PSOE y la Foro. ¿Cómo las ve usted para bien y para mal?

–Este gobierno del PSOE e IU nos ha dejado polémica y confrontación. Hemos tenido un mandato perdido. No se avanzó nada en las grandes obras y se generaron debates estériles que han conseguido dividir a los gijoneses. Poco se ha hablado de empleo, poco se ha hablado de atraer inversiones, poco se ha hablado de retener talento... Han colocado a Gijón en una situación de la que es necesario salir para que vuelva a ser el motor económico de Asturias. Es imprescindible cambiar el gobierno. Comparado con el de la alcaldesa Ana González, el gobierno de Foro ha sido más positivo, pero tenemos que recordar que, en sus últimos cuatro años, tampoco hizo mucho y que gobernaron con Podemos. Ahora podemos tener un gobierno que ya conocemos o uno que ofrece más calidad de vida y atraer riqueza.

–¿Con Vox no se ve?

–Lo que veo es un gobierno del PP y luego se verán las matemáticas. La idea es conseguir el mejor resultado para el PP.

–¿Va ser más fácil hablar con el PSOE de Floro que con el PSOE de Ana González?

–Lo tendremos que ver porque desde que Floro fue nombrado candidato del PSOE poco sabemos de lo que piensa, no se ha pronunciado en nada de las decisiones de su partido. Lo que sí es cierto es que el gobierno de Ana González ha dialogado muy poco. No hubo prácticamente consensos. Ni con los partidos, ni con los vecinos.

–El Pleno ha dicho "no" al presupuesto de 2023. Eso afecta al actual gobierno, pero también al próximo. ¿El PP nunca se planteó aprobar las cuentas?

–Tuvimos una reunión con el gobierno, pero nunca se nos consideró para las negociaciones. Podríamos negociar si fueran unos presupuestos buenos para Gijón, pero eran unos presupuestos muy alejados de lo que Gijón necesita. Y muy sectarios.

–¿Las polémicas sobre la movilidad han hecho que temas de mayor peso hayan pasado desapercibidos?

–Es verdad que el 90% de los titulares fueron sobre temas de movilidad. El gobierno buscó problemas donde no los había y no se ha ocupado de los problemas reales de la ciudad. Tenemos una ciudad con poco empleo y una población envejecida, lo que supone una ciudad con poco futuro. Todo han sido debates estériles, políticas de hechos consumados y el odio permanente del señor Aurelio Martín hacia los coches.